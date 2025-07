Amazon Prime Day 2025 gestartet – Hundertausende Angebote warten

Der bisher längste Amazon Prime Day, exklusiv für Prime-Mitglieder, beginnt heute. Bis zum 11. Juli können Prime-Mitglieder erstmals 4 Tage lang aus hunderttausenden Angeboten wählen und von tollen Rabatten in über 35 Kategorien profitieren – darunter Haus & Garten, Technik, Fashion, Kosmetik & Körperpflege, Elektronik und Spielwaren. Auch Angebote von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich sind mit dabei. Als besonderes Extra für österreichische Prime-Mitglieder findet zum Auftakt ein Prime Day Festival im Wiener Prater statt. Hier warten auf Prime-Mitglieder gratis Kaiserschmarren-Burger, Freifahrten bei einigen der beliebtesten Attraktionen, Meet/Greets mit heimischen Stars und ein umfassendes Unterhaltungsprogramm. In den Bundesländern warten in den Kaiser’s Filialen gratis Kaiserschmarren-Portionen auf Prime-Mitglieder.

Nähere Infos: amazon.at/primedaywieeinkaiser

Neu in diesem Jahr führt Amazon „Heutige Angebots-Highlights“ ein. Prime-Mitglieder dürfen sich täglich auf wechselnde Themenangebote freuen – darunter spannende Prime Day Deals von Top-Marken wie adidas, Philips und Dyson. Zu den Angeboten gehören der kabellose Staubsauger Dyson V10 Absolute, der Saugroboter Vis Nav, der neue Airwrap id Multi-Styler und -trockner sowie der legendäre Supersonic Haartrockner zu Top-Preisen.

Die „Neuen Blitzangebote“ starten täglich um Mitternacht und sind nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht verfügbar. Prime-Mitglieder sollten regelmäßig vorbeischauen – neue attraktive Angebote gehen mitunter im Fünf-Minuten-Takt online.

Ausgewählte Highlights im Überblick: