Amazon Black Friday Woche 2025: Kräftig sparen mit über einer Million Angebote bis -45%

Amazon startet mit der Black Friday Woche in die Vorweihnachtszeit: Bis zum 1. Dezember 2025 um 23:59 Uhr gibt es auf Amazon.de über eine Million Angebote zu entdecken. Während der 12 Tage dürfen sich Kund:innen auf außergewöhnliche Geschenkideen sowie tolle Inspirationen für Weihnachten und darüber hinaus freuen – mit bis zu 45 Prozent Rabatt. Es warten eine Vielzahl von Produkten zu besonders attraktiven Preisen von Top-Marken wie Sony, Ninja und Playmobil. Auch Angebote von österreichischen Marken, wie Swarovski, Red Bull und Giesswein sowie von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich wie z.B. Duschbomben von Waltz7, Outdoor-Kleidung von Alpin Loacker, Waterdrop, Ski Equipment von Naked Optics und Black Creviche, Wärmekissen von The Heat Company,… sind dabei.

Zudem gibt es bis zu 30 % Rabatt auf Alltags-Produkte der Amazon-Eigenmarken. Auch bei Winterartikeln von Amazon Essentials haben Kund:innen die Möglichkeit zu sparen und sich optimal auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Die riesige Auswahl in allen Kategorien findet sich unter Amazon.de/blackfriday. Damit die besinnliche Zeit entspannt von statten gehen kann, können die Einkäufe für die Festtage schnell und bequem nach Hause geliefert werden, mit Prime sogar per kostenlosen Premiumversand.

Zu den Amazon Black Friday Woche 2025 Angebots-Highlights gehören unter anderem:

Kosmetikartikel : Attraktive Rabatte auf professionelle Haar- und Hautpflegeprodukte sowie ausgewählte Parfums. Zusätzlich enthalten sind Premium-Hautpflege- und Make-up-Kollektionen.

: Attraktive Rabatte auf professionelle Haar- und Hautpflegeprodukte sowie ausgewählte Parfums. Zusätzlich enthalten sind Premium-Hautpflege- und Make-up-Kollektionen. Bekleidung & Fitness : Exklusive Angebote auf saisonale Kleidung, Schuhe, Accessoires und Fitnessartikel. Dazu zählen Wintermäntel, Stiefel und stilvolle Outfits für einen modischen Auftritt in der kalten Jahreszeit. Für eine kurze Zeit gelten 15% Rabatt bei einem Einkauf von 50€ oder mehr auf ausgewählte Herbst- und Winterartikel.

: Exklusive Angebote auf saisonale Kleidung, Schuhe, Accessoires und Fitnessartikel. Dazu zählen Wintermäntel, Stiefel und stilvolle Outfits für einen modischen Auftritt in der kalten Jahreszeit. Für eine kurze Zeit gelten 15% Rabatt bei einem Einkauf von 50€ oder mehr auf ausgewählte Herbst- und Winterartikel. 3 Monate Audible für 0,99 € pro Monat + 15 € Audible-Guthaben: Zeitlich begrenztes Angebot: 90% Rabatt + 15 € Audible-Guthaben. 3 Monate für 0,99 €/Monat, anschließend 9,95 €/Monat. Es gelten die AGBs. Startdatum ist der 12. November 2025.

Unterhaltungsangebote für die Black Friday Woche

Am Black Friday überträgt Prime Video weltweit über 12 Stunden Live-Sport – kostenlos und ohne Abonnement. Zu sehen sind das PGA TOUR-Golfturnier „The Skins Game“, das NFL-Spiel Philadelphia Eagles gegen Chicago Bears, das erste Black Friday Football-Spiel weltweit bei Prime Video sowie ein NBA-Doubleheader mit den Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks und den Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers. Prime-Mitglieder können zudem beliebte Familienunterhaltung genießen, darunter Amazons neuen Weihnachtsfilm „Oh. What. Fun“ mit Michelle Pfeiffer, Felicity Jones und weiteren Stars, ab dem 03. Dezember zum Streamen.

Der Amazon Geschenke-Shop soll Kund:innen den Weihnachtseinkauf noch einfacher, schneller und bequemer als je zuvor zu machen. Der Geschenke-Shop läuft während der gesamten Festtagssaison und bietet mehr als tausend Must-Have-Produkte von beliebten globalen und lokalen Marken.

In der diesjährigen Top-Liste der Lieblingsspielzeuge finden Kund:innen eine Auswahl der spannendsten Spielzeuge, Spiele und Unterhaltungsangebote der Saison.

Außerdem können Kund:innen Amazons KI-Tools nutzen, die personalisierte Geschenkvorschläge und visuelle Suche bieten. Dies umfasst Rufus, Amazons Einkaufsassistenten, der maßgeschneiderte Geschenkempfehlungen und Angebotsvorschläge bietet und das Einkaufen in dieser festlichen Saison noch schneller macht. Amazon Lens ermöglicht es Kund:innen auch, mit einem Foto oder Screenshot nach Produkten zu suchen und ähnliche Artikel zu identifizieren, die bei Amazon verfügbar sind, was ideal für jede festliche Wohnraumdekoration oder das Finden des perfekten Outfits für die Weihnachtsfeier ist.