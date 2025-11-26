Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm: Neues, kleineres Modell, bei vollem Funktionsumfang

Gute Nachricht für Sport-Enthusiast:innen: Nachdem Amazfit im September die neue T-Rex 3 Pro mit ihrem beachtlichen 48mm breiten Gehäuse lanciert hat, kommt jetzt auch die kleinere Edition der T-Rex 3 Pro im 44-mm-Format auf den deutschen Markt. Das kompakte Design bietet alle innovativen Funktionen des 48-mm-Modells, ist jedoch leichter und passt somit auch an schmalere Handgelenke.

Ankündigungstrailer der Amazfit T-Rex 3 Pro: