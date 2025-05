Am 7. Juni erscheint der Summer Showcase 2025 der Future Games Show

Critical Role-Bezug: Matt Mercer und Laura Bailey moderieren den Future Games Show: Summer Showcase 2025 von Future Media!

Zum Future Games Show: Summer Showcase 2025

Future Media wird den Future Games Show: Summer Showcase 2025 am 7. Juni um 22 Uhr ausstrahlen. Die Sendung wird von Laura Bailey (Abby Anderson, The Last of Us Part II) und Matthew Mercer (Vincent Valentine, Final Fantasy VII Rebirth) moderiert und bietet über 40 kommende Spiele, darunter Weltpremieren, exklusive Spieldemos, Entwickler-Interveiws und neue Trailer von kommenden AAA- und unabhängigen Studios.

Zu den bestätigten Features gehören ein neuer Trailer für Directive 8020, ein Interview mit Mafia: The Old Country-Entwicklerstudio Hangar 13 und ein neuer Trailer für Crisol: Theater of Idols. Unmittelbar nach dem Showcase kehrt Future Games Show Live aus Los Angeles zum dritten Mal zurück und bietet exklusivere Trailer, Neuigkeiten und Interviews aus der Sommer-Showcase-Saison.