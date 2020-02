Am 07.04.20 rocken Parkway Drive Wien

Zieh dich warm an, Wien! Oder vielleicht auch nicht, denn die Australier von Parkway Drive heizen dem Stadthallen Publikum am 07. April 2020 ordentlich ein – und das nicht nur akustisch, sondern so, wie man die Shows der Metalband kennt sicher auch mit einer ordentlichen Pyroshow. Als Support haben die selbsternannten Underdogs Die Bands Hatebreed, Stick to your Guns und Venom Prison mit dabei.

Parkway Drive – Viva The Underdogs Vor knapp 17 Jahren spielten die Jungs um Sänger Winston McCall ihren ersten Gig vor etwas mehr als zehn Leuten. Heute reißen sie die Massen bei den größten und prestigeträchtigsten Metal-Festivals, u.a. Wacken, als Headliner mit. Und nun beehrt Parkway Drive Wien. Das Quintett aus dem australischen Byron Bay hat kürzlich auch seinen bisherigen Weg, der sie auf die größten Bühnen der Welt führte, in der Doku Viva The Underdogs näher beleuchtet. Zu sehen war diese Dokumentation leider allerdings nur an einem Abend weltweit :-/