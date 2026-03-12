Altersgerechtes Lernen und Spielen: Neues von Goula

Goula präsentiert 2026 eine besonders bunte Spielewelt voller magischer Lernmomente: Vom stapelbaren Häschen über den Zahlenbus bis hin zu XXL-Puzzles zu verschiedensten Themen und ersten Brettspielen, die sowohl mit- als auch gegeneinander gespielt werden können. Die innovativen, altersgerechten Spielzeuge fördern Feinmotorik, Koordination und frühes logisches Denken bei Kindern ab 12 Monaten bis 5 Jahren – spielerisch, mit Freude am Entdecken und natürlich sicher. Denn alle Goula-Spielzeuge werden sorgfältig aus nachhaltigen Materialien mit viel Liebe zum Detail in Abstimmung mit Pädagogen und Designern entwickelt und gefertigt.

Goula – Stapel-Häschen

Dieses farbenfrohe Stapel-Häschen sieht nicht nur entzückend aus, es trainiert spielerisch die Hand-Augen-Koordination und die Feinmotorik von Kleinkindern ab 12 Monaten. Zusätzlich motiviert es dazu, während des Spielens aufzustehen, um die Ringe aus Holz, Silikon und Stoff besser stapeln zu können. Somit ist das Stapel-Häschen zugleich ein tolles Gleichgewichtstraining für kreative Entdecker.

Altersempfehlung: ab 12 Monaten

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 16,99 Euro

Goula – 1 bis 5 Bus

Alle einsteigen bitte – aber der Reihe nach. Im neuen Goula 1 bis 5 Bus geht es ums Zählen lernen. So fahren Küken, Katze, Hund und Co. mit dem Bus, jedes Tier hat darin einen bestimmten Platz. Welcher das ist, finden Kinder ab 18 Monaten dank des selbstkorrigierenden Systems allein heraus. Das hochwertige, aus Holz gefertigte Spielzeug regt zur aktiven Beschäftigung mit Zahlen an, unterstützt das manuelle Geschick, fördert die Hand-Augen-Koordination sowie das logische Denken.

Altersempfehlung: ab 18 Monaten

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 19,99 Euro

Goula – 6 Lebensräume Puzzle

Von der Savanne bis zur Antarktis führt das große Lebensräume Puzzle von Goula. In den insgesamt sechs verschiedenen, aus jeweils 4 Teilen bestehenden Lebensräumen-Puzzles, finden kleine Fans ab 2 Jahren verschiedene Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen. Highlights sind die süßen Holztierchen, die die jeweiligen Puzzles vervollständigen. Das Zusammensetzten macht Spaß und schult zugleich das Gedächtnis, die Hand-Augen-Koordination sowie die Feinmotorik.

Altersempfehlung: ab 2 Jahren

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 9,99 Euro

Goula – XXL Puzzle Jahreszeiten

Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommen im neuen XXL Puzzle Jahreszeiten richtig groß raus. Es besteht aus 25 bunten Teilen und 4 Holzbäumen, die dem Gesamtbild den letzten Schliff verleihen. So lernen Kinder puzzelnd die Jahreszeiten und ihre Unterschiede kennen. Im Zentrum stehen Beobachtungsgabe bzw. visuelle Wahrnehmung und Kreativität. Beim Zusammensetzen der 29 Teile sind zudem Feinmotorik und gute Hand-Augen-Koordination gefragt.

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 9,99 Euro

Goula – XXL Puzzle Überraschungsbauernhof

Dieses interaktive XXL-Puzzle wurde zur Förderung der multisensorischen Stimulation entwickelt. Farbenfrohe Illustrationen und lustige Klappen laden Kinder ab 2 Jahren zum Entdecken ein: Welches Tier versteckt sich wohl am Dachboden? Wer lebt im Garten? Insgesamt 12 Puzzlestücke mit Filzklappen gilt es zusammenzusetzen und die Geheimnisse dahinter zu erkunden. Dadurch werden Hand-Augen-Koordination, logisches Denken und soziale Interaktion verbessert.

Altersempfehlung: ab 2 Jahren

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 9,99 Euro

Goula – Farbige Schildkröten

Wer kann die eigene Schildkröte am schnellsten zusammensetzen und sich so den Sieg holen? Jedes Kind erhält zum Start des kompetitiven Spiels einen Holzpanzer, den es mit farblich passenden Schildkröten-Teilen zu vervollständigen gilt. Dazu wird reihum gewürfelt: Passt die Farbe, dann darf das entsprechende Teil angelegt werden. So lernen Kinder ab zwei Jahren mit Sieg und Niederlage umzugehen. Nebenbei wird das manuelle Geschick sowie die Hand-Augen-Koordination verbessert.

Altersempfehlung: ab 2 Jahren

Spielerzahl: 2-4 Personen

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 10,99 Euro

Goula – Goldlöckchen und die drei Bären

Goldlöckchen und die drei Bären ist ein kooperatives Brettspiel, das auf der gleichnamigen Geschichte basiert. Gemeinsam versuchen die drei Bären herauszufinden, wer aus ihren Becherchen getrunken, aus ihren Tellerchen gegessen und in ihren Bettchen geschlafen hat. Neben dem kooperativen Modus sorgt der Lotto-Modus für noch mehr Spannung. Das 3D-Haus der Bärenfamilie und die Holzfiguren können unabhängig vom Spiel zur Nacherzählung des beliebten Märchens verwendet werden.

Altersempfehlung: ab 2 Jahren

Spielerzahl: 2-4

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 19,99 Euro

Goula – Versteckte Küken

Im Hühnerstall verstecken sich 21 bunte Küken kopfüber im Stroh. Mama Henne überblickt das Durcheinander. Doch Vorsicht: Der listige Fuchs schleicht ebenfalls um den Hühnerstall herum. Gespielt wird entweder in der Bingo-Variante oder klassisch als Memory. Beide Modi fördern die Konzentration und die Gedächtnisleistung von Kindern ab 3 Jahren. Wer sich gut merkt, wo welches farbige Küken sich versteckt, kann sein hennenförmiges Spielbrett und damit die Hühnerfamilie als erstes vervollständigen und gewinnt somit die amüsante Küken-Suche.

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Spielerzahl: 2-4

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 19,99Euro

Goula – Schneckenrennen

Miteinander oder gegeneinander, das ist hier die Frage. Beim lustigen Schneckenrennen versuchen die Teilnehmer, eine möglichst hohe Augenzahl zu erwürfeln, um schnell voranzukommen. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn auf manchen Feldern lauern Gefahren. Andere wiederum helfen schneller voranzukommen. Nach rund 15 Minuten steht fest, welche der 2-4 bunten Schnecken die Nase vorn hat und sich den Siegerpokal schnappt.

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Spielerzahl: 2-4

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 10,99 Euro

Goula – Baumhaus

Hier ist Teamwork gefragt. Die Spieler helfen dem kleinen Eichhörnchen dabei, sich auf den Winter vorzubereiten. Es muss Nahrung gefunden und rechtzeitig ins Baumhaus gebracht werden, ehe es zu stark schneit und die Futtersuche damit unmöglich wird. Die Spielschachtel verwandelt sich blitzschnell in das hübsche Zuhause des Eichhörnchens, was die Sache noch attraktiver macht. Wird das Team genug Futter ins Haus schaffen können, ehe der Winter kommt? Ein spannender Wettlauf für Kinder ab 3 Jahren, der auf vergnügliche Art und Weise das Miteinander fördert.

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Spielerzahl: 1-4

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 10,99 Euro

Goula – Kalenderuhr

Mit der neu aufgelegten Kalenderuhr von Goula macht Lernen so richtig Spaß. Wie heißen die einzelnen Wochentage und Monate, wie viele Tage hat ein Monat und wie spät ist es eigentlich? Auch das Wetter und die Jahreszeiten sind Thema. Zusätzlich kann aus verschiedenen Sprachen gewählt werden. Denn die neue Kalenderuhr ist international gestaltet, sodass aus 8 Sprachen die bevorzugten Klappen und Aufkleber verwendet werden können. Mit 48 x 47 cm Größe ist die Holzkalenderuhr ein echter Hingucker im Kinderzimmer und lädt Tag für Tag aufs Neue zum Schauen und Lernen ein.

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 36,99 Euro