Alpinhotel Keil: Neueröffnung mit neuem Genusskonzept

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten öffnet das Alpinhotel Keil am 24. Mai 2025 seine Pforten und feiert eine Premiere: Zwei innovative kulinarische Konzepte, die Genuss und Wohlbefinden auf einzigartige Weise verbinden. Mit „alpInspiration“ und „vitAlpina“ setzt das Hotel neue Maßstäbe für ein kulinarisches Erlebnis, das Tradition, Innovation und Vitalität auf ganz besondere Weise zur Geltung bringt.

Zwei Konzepte, ein Versprechen: Genuss für alle Sinne

Ab Mai wird das kulinarische Angebot im Alpinhotel Keil von zwei sorgfältig durchdachten Konzepten bestimmt, die den Aufenthalt zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Diese Konzepte sprechen nicht nur den Gaumen an, sondern setzen auf eine ganzheitliche Erfahrung für alle Sinne.

„alpInspiration“ – Kochen wird zum Erlebnis

Im neuen Frontcooking-Bereich wird vor den Augen der Gäste aus frischen, regionalen Zutaten ein kulinarisches Spektakel gezaubert. Feinschmecker sind eingeladen, den Köchen direkt über die Schulter zu schauen. Die Düfte der Alpenküche erfüllen den Raum und verführen dazu, den authentischen Geschmack der Region in seiner reinsten Form zu entdecken – direkt aus der Pfanne auf den Teller.

„vitAlpina“ – Vitalität für Körper und Geist

Mit „vitAlpina“ steht das Wohlbefinden im Mittelpunkt. Das Konzept bietet einen gesunden Start in den Tag mit frischen Säften, Obst und Gemüse. Ausgewogene Kreationen aus natürlichen Zutaten fördern das Wohlbefinden und machen jeden Bissen zum Genussmoment. Kleine Überraschungen beim Abendessen bereichern das Geschmackserlebnis zusätzlich und verbinden Genuss mit Leichtigkeit. So wird Urlaub im Alpinhotel Keil nicht nur inspirierend, sondern auch vitalisierend.

Aktivurlaub im Naturparadies Dolomiten

Das Alpinhotel Keil ist nicht nur für kulinarische Erlebnisse bekannt, sondern auch der ideale Ausgangspunkt für aktive Naturerlebnisse. Eingebettet in die beeindruckende Landschaft der drei Naturparke Fanes-Sennes-Prags, Puez-Geisler und Rieserferner-Ahrn finden Wanderer und Radfahrer hier unzählige Möglichkeiten, die Dolomiten in ihrer ganzen Pracht zu erkunden. Vom gemütlichen Spaziergang am Pragser Wildsee bis zu anspruchsvollen Mountainbiketouren im Pustertal ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der hoteleigene E-Bike-Verleih und geführte Touren machen es leicht, die schönsten Routen zu erkunden. Gastgeber Lukas Brunner, selbst geprüfter Bike-Guide, teilt mit Leidenschaft sein Wissen über die Region und sorgt für unvergessliche Outdoor-Abenteuer.

Entspannung und Wohlbefinden in den Bergen

Nach einem aktiven Tag bietet der Wellnessbereich animAlpina Spa wohltuende Erholung. Der Indoor-Outdoor-Rooftop-Panoramapool eröffnet einen spektakulären Blick auf die umliegende Bergwelt, während Saunen, Massagen und Anwendungen für maximale Entspannung sorgen.

Tradition trifft auf modernen Komfort

Seit fünf Generationen verbindet das Alpinhotel Keil stilvolles Ambiente, herzliche Gastfreundschaft und familiäre Atmosphäre. Ab dem 24. Mai 2025 können Gäste die perfekte Symbiose aus alpInspiration und vitAlpina selbst erleben – vor der beeindruckenden Kulisse der Dolomiten.