Almwellness Hotel Pierer investiert in die Zukunft

Mit einer klaren Vision und unermüdlichem Unternehmergeist investiert das Almwellness Hotel Pierer auf 1.237 Metern Höhe in die Zukunft. Die Familie Pierer, die den Tourismus in der Steiermark seit über 130 Jahren und in vierter Generation aktiv mitgestaltet, geht einen weiteren großen Schritt. Angesichts der wachsenden Bedürfnisse moderner Zielgruppen nach einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil haben die Geschäftsführer Alfred und Franz Pierer das 5.000 m² große A.L.M. Refugium erweitert und die einzigartige A.L.M.-Methode eingeführt.

Was einst 1893 als kleiner Almgasthof für Wandernde begann, hat sich zu einem 4-Sterne-Superior-Hotel entwickelt, das heute Innovation, Zeitgeist und Tradition perfekt vereint. Die strategische Neuausrichtung und die Investitionen bekräftigen die Position als Vorzeigebetrieb der heimischen Hotellerie. Alfred Pierer erklärt: „Wir möchten den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und den Wünschen unserer Gäste:innen gerecht werden, die einen bewussten und gesundheitserhaltenden Lebensstil in den Vordergrund stellen. Menschliches Miteinander, Regionalität und das sinnstiftende natürliche Umfeld gewinnen an Bedeutung.“ Franz Pierer ergänzt: „Genuss und Gesundheitsorientierung gehen bei uns Hand in Hand. Wir sehen darin keinen Widerspruch, sondern eine ganzheitliche Aufwertung unseres Angebots.“

Die zukunftsweisende A.L.M.-Methode: Authentic – Local – Mindful

Die A.L.M.-Methode vereint alles, was für echtes Wohlgefühl zählt: Authentische Begegnungen, Lokale Verwurzelung und bewusstes Mindful-Erleben. Sie hebt das Pierer über klassische Wellness hinaus zu einer ganzheitlichen Gesundheitsdestination. Das Konzept verbindet die Kraft der Natur mit Achtsamkeit und Prävention durch die vier Dimensionen des Wohlbefindens: regenerierende Behandlungen, gesunde und genussvolle Ernährung, vitalisierende Bewegung und erholsamer Schlaf.

Alle vier Bereiche schaffen eine harmonische Balance, die zu Entschleunigung, verbesserter Selbstwahrnehmung und ganzheitlicher Vitalität führt. Gäste:innen erleben hier Gesundheit nicht nur als Versprechen, sondern als spürbare alpine Leichtigkeit, die weit über den Aufenthalt hinaus wirkt. Die natürliche Umgebung der Alm wird zum Zentrum des Handelns, zur Kraftquelle und zum Schlüssel für anhaltende Gesundheit. Werte wie Miteinander und die besondere Atmosphäre, die die Menschen im Almwellness Hotel Pierer schaffen, stehen im Vordergrund.

Das bereits umfangreiche Aktivprogramm wurde erweitert und bietet Gästen:innen nun täglich kostenlose Einheiten, von geführten Wanderungen über Yoga bis zu Meditation. Die hauseigene Pierer-Produktlinie ergänzt das Angebot mit regionalen Köstlichkeiten, darunter Almkräuter-Pesto, Teichalm-Sauvignon-Sekt und ein aromatisches Teesortiment.

Luxuriöse Neuerungen im großzügigen Almspa

Das 5.000 m² große A.L.M. Refugium wurde erweitert, um noch mehr Erholung und Regeneration zu ermöglichen. Zahlreiche neue Elemente im exklusiven Almdesign laden zum Verweilen ein. Outdoor-Highlights sind der Whirlpool und der Infinity-Pool mit Blick auf die Bergwelt sowie ein bis in den Spätherbst beheizter Naturschwimmteich mit Almstrand. Im Innenbereich erwartet Sie ein Panorama-Pool mit neuen Liegenischen.

Für einen Frischekick sorgen die Eisdusche und ein Kneipp-Gang. Die Saunalandschaft wurde um ein duftendes Aroma-Dampfbad und eine Bio-Almkräutersauna ergänzt, die Entspannung, Entgiftung und Stärkung des Immunsystems fördern. Das Konzept des „Waldbadens“ wird durch die großzügige Regendusche erlebbar gemacht, während die neue Infrarotkabine Stress abbaut – beide mit Blick in den idyllischen Innengarten.

Vielfach prämierter Innovationsgeist

Das Engagement der Familie und des Teams spiegelt sich in zahlreichen Auszeichnungen wider, darunter 96 Punkte im Falstaff Hotelguide 2025, drei Gabeln im Falstaff Restaurant & Gasthausguide, eine Gault&Millau-Haube und drei Lilien im Relax Guide 2025. Auch die wiederholte Auszeichnung in der Kategorie Naturhotels des Connoisseur Circle, der Preis in der Sonderkategorie Nachhaltigkeit und das Österreichische Umweltzeichen unterstreichen die Qualität und Vision des Hauses.

Die neuen A.L.M. Pakete zu den Themen Regeneration, Schönheit und Genuss zeigen, wie das Haus seine Entwicklung vom Almwellness Hotel zur Gesundheitsdestination konsequent vorantreibt.

Die A.L.M. Pakete im Überblick:

A.L.M. Schönheit: 3 Nächte ab 957 € pro Person mit Gesichtsbehandlung, Klangschalen-Rückenbehandlung und Ziegenbutter-Cremepackung.

A.L.M. Regeneration: 3 Nächte ab 1.056 € pro Person mit 7-Kräuter-Wohlfühlmassage, Wiesen-Detoxbehandlung und „Frisch wie der Almmorgen“-Gesichtsbehandlung.

A.L.M. Genuss: 2 Nächte ab 615 € pro Person mit Honig-Kräuterduftöl-Massage, Weinbegleitung und A.L.M. Sushi in der Milchbar.

Alle Pakete beinhalten die Nutzung des A.L.M. Refugiums und des Aktivprogramms sowie ein tägliches Genuss-Kulinarik-Erlebnis.

Für weitere Informationen besucht www.almurlaub.at.