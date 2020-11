Alleskönner Teufel Musicstation ab sofort verfügbar

Teufel erweitert mit dem Alleskönner der Teufel Musicstation das hauseigene Audioportfolio. Was die Musicstation zu bieten hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Eleganter Alleskönner

Die Musikstation von Lautsprecher Teufel spielt lokales Radio klassisch per UKW oder digital und rauschfrei per DAB+ und holt zigtausende Sender via Internet und WLAN ins Haus. Wer lieber selbst die Songs aussucht, spielt eine CD ab oder greift auf die Millionen Titel der Streaming-Dienste Amazon Music oder Spotify zu. Via Bluetooth lassen sich zudem beliebige Audioinhalte vom Telefon, Tablet oder Computer auf der Musicstation abspielen. Dabei ist die Bedienung so einfach wie flexibel, lässt sich das kompakte Stereosystem doch über Tasten direkt am Gerät, die kostenlose Teufel Remote App für iOS und Android oder die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Mit bis zu 30 Speicherplätzen pro Empfangsweg sind geliebte Radiosender, Playlisten und Songs jederzeit nur einen Knopfdruck entfernt.

Schlankes Design mit flexibler Aufstellung

Wie gut ein Lautsprecher klingt, hängt auch von seiner Position im Raum ab. Für den optimalen Sound gibt es für die Musicstationgleich drei Aufstellungsvarianten: angewinkelt oder aufrecht stehend, beispielsweise auf dem Tisch oder Sideboard oder direkt mit der mitgelieferten Adapterplatte an der Wand montiert. Trotz ihrer schlanken Figur liefert die Musicstationsatte 100 Watt Audio-Power. Je zwei Breidband- und Tieftöner sind nach vorne ausgerichtet. Zwei weitere Mitteltöner strahlen seitlich ab, um zusammen mit der in Berlin von Lautsprecher Teufel entwickelten Dynamore-Technologie ein sehr breites Stereopanorama abzubilden.