Alles über das POCO F7: Starke Hardware, guter Preis

Der Hersteller hat das POCO F7 vorgestellt und will damit einen neuen Maßstab für Flaggschiff-Performance in seiner Kategorie setzen.

Über das POCO F7

Im Rahmen der vertieften Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. wird das POCO F7 vom neu eingeführten Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform angetrieben und bringt so Flaggschiff-Leistung und Effizienz für eine breitere Nutzerschaft. Mit dem kühnen neuen Look des POCO F7 Cyber Silver Edition, das ein Snapdragon-Logo auf der Rückseite trägt, wird die Verbindung aus kraftvoller Performance und expressivem Design symbolisiert. Gleichzeitig feiert Rydr, POCOs erster virtueller Avatar, sein Debüt. Rydr verkörpert Geschwindigkeit, Leistung und intelligentes Handeln und spiegelt POCOs Streben nach technologischem Fortschritt und tieferer Bindung zur technikaffinen Generation wider. „Mit dem POCO F7 bekräftigen wir unser Ziel, Flaggschiff-Leistung für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Die Einführung der POCO F7 Cyber Silver Edition mit ihrem markanten Design bringt unsere Vision zum Ausdruck, eine neue Generation durch die Kombination aus futuristischem Stil und leistungsstarker Technologie besser zu erreichen“, sagt Angus Ng, Head of Product Marketing bei POCO Global.

Im Herzen des POCO F7 arbeitet die neue Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, basierend auf einer All-Big-Core-CPU-Architektur, die schnelleres und effizienteres Rechnen ermöglicht. Mit einem AnTuTu-Benchmark von 2.084.535 übertrifft sie die Vorgängergeneration in der Leistung um über 30 Prozent. Damit die Leistung auch unter Belastung stabil bleibt, ist das POCO F7 mit dem bislang fortschrittlichsten Kühlsystem der Marke ausgestattet: einem 6000 Quadratmillimeter großen 3D-Dual-Channel-IceLoop-System mit der bislang größten Loop-Heat-Pipe in einem POCO-Gerät. Unterstützt wird dies durch einen 6500 mAh Akku – den größten der F-Serie. In Kombination mit 90W HyperCharge, das den Akku in nur 30 Minuten auf 80 Prozent lädt, bietet das Gerät ausgedehnte Bildschirmzeit bei minimaler Ladepause. Zusätzlich wird 22,5W Reverse Charging unterstützt, wodurch das Gerät auch als Energiequelle für andere Geräte, inklusive Xiaomi und Drittmarken, dienen kann. Für reaktionsschnelle Performance im Alltag läuft das Smartphone mit Xiaomi HyperOS 26. Für Gamer bringt WildBoost Optimization 4.0 zusätzliche Verbesserungen – darunter 1.5K-Super-Resolution und Smart Frame Rate mit bis zu 120 FPS in Genshin Impact. Abgerundet wird das Flaggschiff-Erlebnis durch den Surge T1s-Signaltuner, der Mobilfunkleistung sowie Wi-Fi- und Bluetooth-Stabilität verbessert.

Technisch überlegen

Passend zur Performance bietet das POCO F7 ein 6,83 Zoll großes 1.5K-Ultrahochhelligkeitsdisplay, das optimale visuelle Wirkung mit Alltagstauglichkeit kombiniert. Mit hoher Helligkeit, präzisem Touch und fortschrittlichem Augenschutz liefert es Klarheit, Komfort und Kontrolle auf Flaggschiff-Niveau. Für gute Sicht auch bei direkter Sonneneinstrahlung erreicht das Display bis zu 3200 Nits Spitzenhelligkeit und deckt bis zu 25 Prozent APL ab – für eine größere helle Fläche unabhängig von HDR- oder SDR-Inhalten. Unterstützt wird dies durch POCOs Sunlight Display 4.0, das Kontraste in Echtzeit verstärkt und so lebendige, präzise Bilder liefert. Mit Blick auf Komfort und Präzision entwickelt, ist das POCO F7 mit der TÜV Rheinland Low Blue Light-Zertifizierung, der TÜV Rheinland Flicker Free-Zertifizierung sowie der TÜV Rheinland Circadian Friendly-Zertifizierung ausgestattet und reduziert so die Augenbelastung selbst bei längerer Nutzung. In Kombination mit 3840 Hz PWM-Dimmung, Wet Touch Display 2.0 und einer ultraschnellen 2560 Hz Instant-Touch-Abtastrate passt sich der Bildschirm nahtlos an verschiedene Nutzungsszenarien an, sei es bei der Bedienung mit feuchten Fingern oder beim Reagieren in schnellen Gaming-Situationen.

Das POCO F7 bringt ein neues, von Geschwindigkeit inspiriertes Design und verbindet Form mit Funktion. Die Oberfläche ist nahtlos, der Rahmen aus CNC-gefrästem Aluminium und die Rückseite aus Glas verleihen dem Gerät ein modernes und dynamisches Erscheinungsbild. Vorne sorgen schmale Ränder für ein Screen-to-Body-Verhältnis von 94,23 Prozent – für ein immersives Seherlebnis. Großzügige Rundungen verbessern die Ergonomie und sorgen für ein angenehmes Handling. Auf der Rückseite verleiht ein neonfarbener Kamera-Deko-Streifen in Klingenform dem Gerät Präzision und Dynamik, während eine goldene Trennlinie das Design ausbalanciert. Mit geometrischen Akzenten und einem futuristischen Touch setzt die POCO F7 Cyber Silver Edition ein klares Statement. Inspiriert vom Cyber-Design vereint sie ein mechanisch wirkendes Overlay mit dem auffälligen Snapdragon-Logo oberhalb der Trennlinie und verkörpert so die rohe Leistung, die das Gerät antreibt. Doch das POCO F7 überzeugt nicht nur optisch – es ist auch auf Langlebigkeit ausgelegt. Die verstärkte Struktur bietet eine Biegefestigkeit von bis zu 70 Kilogramm und verringert so das Risiko von Schäden durch unbeabsichtigten Druck. In Kombination mit der IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserdichtigkeit bleibt es auch unter unvorhersehbaren Bedingungen ein verlässlicher Begleiter.

Kamera und Verfügbarkeit

Ob rasanter Actionmoment oder sorgfältig komponierte Aufnahme, das POCO F7 ist mit einem Kamerasystem ausgestattet, das Augenblicke klar und mühelos aufwertet. Im Zentrum steht eine 50 MP Sony IMX882 Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS), die hochwertige Bilder unter verschiedensten Lichtbedingungen liefert. Funktionen wie UltraSnap und Live-Photo heben das Aufnahmeerlebnis durch Geschwindigkeit, Tiefe und Bewegung zusätzlich auf ein neues Niveau. Für Porträtaufnahmen bietet das POCO F7 flexible Brennweiten von 26 mm, 35 mm und 52 mm sowie ein realistisches Lichtpunkt-Feature, das dem Hintergrund einen weichen, ästhetischen Unschärfeeffekt verleiht.

Gleichzeitig verbessert die neue KI-Funktion AI Beautify die Bildqualität durch die Feinabstimmung von Hautton, Klarheit, Kontrast und Helligkeit, sodass selbst kleinste Details in jeder Szene ohne Überbearbeitung zur Geltung kommen. Unterstützt wird das verbesserte Kameraerlebnis durch eine neugestaltete Benutzeroberfläche, die für mehr Übersichtlichkeit und eine intelligentere Bedienung sorgt. Wie steht es nun um die Verfügbarkeit in Österreich? Das POCO F7 ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß oder Silber. Es erscheint in zwei Speichervarianten: 12 GB + 256 GB sowie 12 GB + 512 GB, ab 499,90 Euro könnt ihr das Gerät haben. Was haltet ihr davon, wäre das etwas für euch?