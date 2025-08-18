Alle News: Pokémon bekommt Vier-Spieler-Modus, XP-Event und mehr

Diese Nachricht wurde zusammen mit der Bestätigung eines „epischen Arena-Erlebnisses“ für den Championship-Sonntag im nächsten Jahr im Chase Center, San Francisco, zwischen dem 28. und 30. August 2026 enthüllt, wobei die Besucherpässe am 17. September 2025 in den Verkauf kommen. Laut der offiziellen Beschreibung dieser Veranstaltung ist es „ein neues Pokémon-Fanerlebnis“, das sich „im Herzen der Innenstadt von San Francisco“ befindet.

Damit nicht genug, es gibt aber auch noch andere News!

Über Pokémon Legenden: Z-A

Während der Abschlussfeiern der Pokemon-Weltmeisterschaften 2025 wurde enthüllt, dass das kommende Pokémon Legenden: Z-A einen Kampfmodus für vier Spieler namens Z-A Battle Club haben wird. In diesem neuen Format haben bis zu vier Trainer drei Minuten Zeit, um so viele gegnerische Pokemon wie möglich auszuschalten, und die Verwendung der Mega-Evolution ist ein Schlüssel zum Sieg. Im Gegensatz zu früheren Pokemon-Hauptspielen verlässt das Game das rundenbasierte Kampfformat zugunsten von Echtzeitkämpfen, die es ermöglichen, verschiedene Züge mit kurzen Abklingzeiten zu verwenden. Dieser experimentelle Kampfstil wird auch ein Schwerpunkt der Hauptgeschichte des kommenden Spiels sein, da der Z-A Battle Royale eine ähnliche Rolle wie die Pokemon-Arenen anderer Spiele erfüllen wird. Die Mega-Evolution wird auch in Pokémon Legenden: Z-A zurückkehren, da sowohl vergangene Mega-Formen als auch neue Varianten, wie Mega-Dragoran, im kommenden Titel erscheinen werden.

Während einige Details über das neue Game nach wie vor geheim gehalten werden, gab The Pokemon Company den Trainern einen Einblick in den neuen Kampfmodus. Dieses auf Online ausgerichtete Format wirft bis zu vier Trainer in einem dreiminütigen Kampf, in dem alle für sich selbst kämpfen. Ein kurzer Trailer aus der Switch 2 Edition (wir berichteten bereits von den Vorzügen) demonstriert die Prämisse des Z-A Battle Club und zeigte, wie chaotisch dieses neue Kampfformat werden kann. Wer einem Pokémon den Last Hit, sprich den letzten Schlag versetzt, bekommt den Punkt zugesprochen. Eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft ist erforderlich, um am Z-A Battle Club teilzunehmen. Da Pokémon Legenden: Z-A auch ältere Spielmechaniken wieder einführt und mit neuen Kampfmodi experimentiert, wird der kommende Titel sowohl für erfahrene als auch für zukünftige Trainer etwas haben.