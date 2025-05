Alle Jahre wieder: Half Life 3 könnte jederzeit angekündigt werden

Ein aktuelles Gerücht um Valves lang erwartetes Half-Life 3 behauptet, dass das Spiel komplett spielbar sei und im Sommer angekündigt werden könnte.

Über Half-Life 3

Damit nicht genug, eine überraschende Ankündigung im Sommer 2025 würde von einer Veröffentlichung im Winter dieses Jahres begleitet werden. Die Spekulationen stammen von Tyler McVicker, der während seines neuesten Q&A-Livestreams für seine Berichterstattung über Valve-Gerüchte bekannt ist. Laut McVicker ist das Spiel derzeit von Anfang bis Ende spielbar, was er vermutet, dass es für eine Ankündigung und Veröffentlichung in diesem Jahr auf den richtigen Weg bringen könnte. Neben McVickers stundenlangem Livestream gab es in letzter Zeit weitere Hinweise auf Valves Fortschritte bei seinem mit Spannung erwarteten Titel. Im März behauptete der Valve-Konzeptkünstler Evgeniy Evstratiy, dass er in dem Raum war, in dem Valve Half-Life 3 auf dem CG Voices Podcast gemacht hat. Wo Rauch ist, ist auch Feuer, nicht wahr?

Im selben Monat behauptete ein anderer Valve-Leaker, Gabe Follower, dass Half-Life 3 das „Ende von Gordons Abenteuer“ sein würde, was möglicherweise ein nicht-Cliffhanger-Ende für eines der besten Gaming-Franchises signalisiert. Abgesehen von diesen Gerüchten entdeckten Internet-Detektive Code, der sich auf HLX bezieht, von dem allgemein angenommen wird, dass er der Codename für Half-Life 3 ist, in wichtigen Updates für Deadlock und Dota 2. Obwohl diese Gerüchte unbestätigt sind, sind sie vielversprechende Zeichen für Leben für Half-Life 3. McVicker sagte während seines Livestreams, dass das HLX-Projekt kein weiteres Virtual-Reality-Spiel wie Half-Life: Alyx sein wird und dass es prozedurale Generationsfunktionen gibt, die nicht für die Geländegenerierung oder Roguelike-Mechaniken gedacht sind.