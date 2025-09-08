Alle 150 Pokémon in einem Tamagotchi?! Japan macht’s möglich

Der japanische Spielzeughersteller Takara Tomy bringt einen virtuellen Pokéball heraus, damit Fans ihr Lieblings-Pokémon überall hin mitnehmen können.

Über den Pokéball

Das Gerät wurde bereits Ende August angekündigt, aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, muss ich fast darüber berichten. Obwohl es sich anscheinend um eine reine japanische Version handelt, zeigt die Produktseite an, dass es eine englische Sprachoption im Menü geben wird. Vorbestellungen sind bereits möglich (obwohl sie derzeit bei Amazon ausverkauft sind), und das Produkt wird laut Essential Japan ab 11. Oktober ausgeliefert. Mal sehen, ob wir auch im Westen Glück haben werden – ich finde, so ein Gerät wäre ein prima Geschenk und vor allem eine Goldgrube!

Das Spielzeug kostet 7.480 Yen oder etwa 51 Euro – aber es ist noch nicht abzusehen, wie sehr dieser Preis mit dem ganzen Zoll-Wahnsinn ansteigen wird. Laut der Auflistung gibt es sieben Partner-Pokémon, um die ihr euch kümmern dürft: Pikachu, Evoli, Felori, Krokel, Kwaks, Lucario und Feelinara. Und wenn du ihr Gerät streichelt, werden sie darauf reagieren. Es gibt auch 150 andere Pokémon, mit denen man interagieren kann, obwohl unklar ist, wie groß das Ausmaß dieser Interaktionen sein wird – vielleicht gibt es Kämpfe und auch das Waschen der Taschenmonster?