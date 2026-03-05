All You Need is Crunch: Planted launcht neue Crispy Range und Filetwürfel in Österreich

Das Schweizer FoodTech-Unternehmen Planted weitet sein Angebot auf dem österreichischen Markt deutlich aus. Mit der neuen Crispy Range und den Filetwürfeln ziehen innovative Produkte in die Supermarktregale ein, die auf eine hierzulande noch neue Proteinquelle setzen: Mykoprotein. Das ETH-Spin-off nutzt für diese Generation von pflanzlichen Convenience-Produkten die Kraft von Pilzen, um Textur und Geschmack ohne künstliche Zusätze zu optimieren.

Innovation aus dem Fermenter

Die Besonderheit der neuen Crispy-Produkte liegt im Kern. Ihr könnt euch auf eine Basis aus Mykoprotein freuen, das aus Pilzmyzel gewonnen wird. In einem Fermentationsprozess entstehen so ballaststoffreiche Strukturen, die alle essenziellen Aminosäuren enthalten. Da die Herstellung im Vergleich zur Fleischproduktion massiv weniger Land und Wasser beansprucht, trefft ihr damit eine nachhaltige Wahl für euren Speiseplan.

Vier neue Highlights für eure Küche

Egal ob für den schnellen Hunger zwischendurch oder das gemeinsame Abendessen mit Freund:innen – das Sortiment bietet für verschiedene Anlässe die passende Lösung:

planted.burger Crispy: Die knusprige Burger-Variante für Fans von klassischem Fast Food mit kurzer Zutatenliste.

planted.nuggets: Goldbraun panierte Snacks, die ohne ungesunde Fette und Füllstoffe auskommen.

planted.filetwürfel (Classic & A La Mexicana): Diese mundgerechten Stücke basieren auf der Technologie des planted.steaks. Ihr könnt sie ideal für Bowls, Woks oder als proteinreiches Topping für eure Salate verwenden.

Bewusster Genuss ohne Kompromisse

Pascal Bieri, Mitgründer von Planted, betont, dass panierte Produkte oft eine Schwachstelle im Convenience-Sektor sind, da sie häufig minderwertige Inhaltsstoffe enthalten. Mit der neuen Range dürft ihr hingegen auf Transparenz und Nährwerte vertrauen. Die Produkte sind reich an Eisen sowie Vitamin B12 und verzichten komplett auf Gentechnik oder künstliche Aromen.

Hier werdet ihr fündig

Ihr könnt die Neuheiten ab sofort im österreichischen Handel entdecken. Die Verfügbarkeit teilt sich wie folgt auf:

Produkt Erhältlich bei planted.nuggets SPAR und MPREIS planted.burger Crispy SPAR planted.filetwürfel Classic Billa Plus planted.filetwürfel A La Mexicana SPAR

Mit diesem Schritt reagiert Planted auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen pflanzlichen Proteinen in Österreich und bietet Konsument:innen eine zeitgemäße Alternative für den Alltag.