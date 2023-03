Aliens: Dark Descent Release für Somme angekündigt

Tindalos Interactive und Focus Entertainment enthüllten nun den Aliens: Dark Descent Release-Termin. Demnach erscheint das fesselnde strategische Echtzeit-Actionspiel am 20. Juni dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One. Gemeinsam mit dem Veröffentlichungsdatum wird ein erstes Gameplay-Video zu dieser furchterregenden Originalgeschichte im bekannten Aliens-Universum veröffentlicht, das zeigt, was die Spieler:innen erwartet, wenn ihr Schiff auf dem Planeten Lethe abstürzt.