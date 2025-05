Alien: Rogue Incursion kommt 2025 als Evolved Edition – ohne VR, für PS5

Alien: Rogue Incursion vom VR-Studio Survios wurde ursprünglich im Dezember 2024 für PS5 und PC veröffentlicht. Nun kommt’s auch für PS5!

Zu Alien: Rogue Incursion

Der Release war größtenteils in Ordnung und wurde dann mit einer Quest 3-Version im Februar 2025 erweitert. Das Spiel wird jedoch jetzt für PS5 und Steam in einer verbesserten Version namens Alien: Rogue Incursion Evolved Edition erscheinen, die nicht mehr die Verwendung eines Virtual-Reality-Headsets erfordert. „Das Spiel zeigt Zula Hendricks, eine unzerbrechliche Ex-Colonial Marine, auf einer gefährlichen Mission, die sie auf den unerforschten Planeten Purdan und die Geheimnisse bringt, die sich unter seiner Oberfläche verbergen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels. Mit ihrem empfindungsfähigen KI-Begleiter Davis 01 muss sich Zula ihren Weg ins Herz der befallenen Forschungseinrichtung Gemini Exoplanet Solutions kämpfen.

Dort muss sie tödliche Angriffe der gerissensten Xenomorphs überleben, denen sie je begegnet ist, und neue Schrecken und Bedrohungen entdecken, die, wenn sie einmal entfesselt werden, das Ende für die Menschheit bedeuten könnten. Die neue Evolved Edition des Spiels wird am 30. September veröffentlicht und ist laut der Beschreibung „für PS5 & PC in Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde neu geplant“. Es wird in zwei Versionen erhältlich sein – eine Standardversion, die nur das Spiel enthält, und eine Deluxe-Version mit einem Blue Camo Armor Skin, einem Blue Camo Weapon Skin und einem digitalen In-Game Artbook namens The Art of Alien: Rogue Incursion. Survios wird zweifellos hoffen, dass die Veröffentlichung einer Nicht-VR-Version das Publikum des Spiels erweitern wird, zumal ein zweites Spiel bereits in Arbeit ist.