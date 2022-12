Alice in Borderland Staffel 2 startet am 22.12.2022 auf Netflix

Arisu (Kento Yamazaki) und Usagi (Tao Tsuchiya) versuchen, das Rätsel von „Borderland“ zu lösen, um wieder in ihre reale Welt zurückkehren zu können. Sie schließen Freundschaften, machen sich Feinde und treffen auf das Genie hinter dem „Spiel“ an einem Ort, der der Schlüssel zu sein scheint, um das Rätsel zu knacken. Werden sie in ihre reale Welt zurückfinden, nachdem alle Karten eingesammelt wurden?

Netflix legt uns da kurz vor Weihnachten noch ein richtig schönes Geschenk unter den Weihnachtsbaum – Alice in Borderland Staffel 2 startet am 22.12.2022 auf Netflix.

Kurzbeschreibung Staffel 1

Arisu, ein planloser und arbeitsloser junger Videospiel-Freak, findet sich plötzlich in einer seltsamen, menschenleeren Version von Tokio wieder, in der er und seine Freunde sich in gefährlichen Spielen messen müssen, um zu überleben. In dieser seltsamen Welt trifft Arisu auf Usagi, eine junge Frau, die allein durch die Spiele navigiert. Gemeinsam machen sie sich auf, ein Geheimnis nach dem anderen zu lüften, wobei sie ihr Leben riskieren und sich der Frage stellen, was es bedeutet, zu leben.

„Alice in Borderland“ basiert auf einem Survival- und Thriller-Manga (ursprünglich im Magazin „Weekly Shonen Sunday“ veröffentlicht) von Haro Aso. Die Regie bei der Serie führte Shinsuke Sato und in den Hauptrollen sind Kento Yamazaki (Kingudamu, The Disastrous Life of Saiki K) und Tao Tsuchiya (Library Wars: Book of Memories, Mare) zu sehen.

