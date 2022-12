Alice Escaped kommt im Jänner für PC und Nintendo Switch

Alice Escaped, ein actionreiches Game im Wunderland-Universum, wird am 27. Jänner für PC und Nintendo Switch erscheinen.

Mehr zu Alice Escaped

Der Entwickler illuCalab und der Herausgeber Sekai Project haben den Termin für das Side-Scrolling-Indie Metroidvania-Spiel bestätigt. Alice Escaped spielt in einem seltsamen Wunderland der Grimoires und ist ein 2D-Metroidvania-Spiel, das bekannte Alice im Wunderland-Charaktere wie den Mad Hatter und die Cheshire Cat sowie Humpty Dumpty vorstellt, die jeweils ihren eigenen Story-Hintergrund haben. Das kommende Actionspiel folgt der Geschichte von Usada und Kotora, dem Paar, das ihre Reise beginnen wird, um in ihre Welt zurückzukehren, nachdem sie ein mysteriöses Mädchen namens Alice gefunden haben. Die Spieler werden Alices Identität sowie den Grund entdecken, warum jeder in der Welt des Spiels gefangen ist.

Usada und Kotora sind zwei freundliche Mädchen, die verschiedene Arten von Waffen ausüben und sich auf einzigartige Kampfstile spezialisiert haben. Usada führt einen riesigen Hammer, um starke Nahkampfangriffe aus nächster Nähe anzuwenden. Kotora hingegen benutzt eine Maschinenpistole, um die Gegner auszuschalten, bevor sie zu nahe kommen. Wir können zwischen zwei Charakteren wechseln, um verschiedene Kämpfe zu erleben, in denen wir Combos mit unterschiedlichen Fähigkeiten aneinanderreihen. Darüber hinaus füllt der Kampf die Chance Gauge auf, eine Energieanzeige, die uns unterstützende und ultimative Angriffe ausführen lässt. Einen Trailer zu Alice Escaped gibt’s gleich hier!