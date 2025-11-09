Aktiv in die Südtiroler Sonne: Das Frühlingserwachen im Hotel Sand erleben

Dank des mediterranen Klimas hält der Frühling in Südtirol besonders früh Einzug und verwandelt Kastelbell-Tschars – am Übergang vom Meraner Land zum Vinschgau – in ein Paradies für Natur- und Kulturliebhaber. Der Vinschgau gilt dabei noch immer als echter Geheimtipp für all jene, die abseits des Trubels Ruhe, Ursprünglichkeit und authentische Erlebnisse suchen. Zart blühende Apfelbäume, idyllische Waalweg-Wanderungen, Spaziergänge durch die Weinberge und der Beginn der Bikesaison machen die Region zum perfekten Reiseziel für alle, die den Winter schnell hinter sich lassen wollen.

Das Hotel Sand****s lädt dazu ein, diese zauberhafte Zeit zu erleben – sei es bei geführten Apfel- oder Spargelwanderungen, bei einer Verkostung der heimischen Weine oder bei einem Besuch einer Kunstausstellung im Schloss Kastelbell. Der Frühling lässt hier nicht lange auf sich warten und verspricht Erholung und Inspiration zugleich. Warme Tage und laue Abende schon im Frühling bieten ideale Bedingungen, um die besondere Atmosphäre dieses sonnigen Tals zu genießen.

Wandern und Biken im sonnigsten Tal Südtirols

Der Frühling in Südtirol bedeutet Naturgenuss pur – und das Hotel Sand in Kastelbell-Tschars ist der ideale Ausgangspunkt, um diese Zeit aktiv zu erleben. Umgeben von den imposanten Gipfeln des Ortler-Cevedale-Massivs, des Naturparks Texelgruppe und des Nationalparks Stilfserjoch eröffnet sich Wanderern und Bikern ein Paradies voller Möglichkeiten. Wöchentlich begleiten Mitglieder der Gastgeberfamilie Bernhart ihre Gäste auf geführten Wanderungen. Es geht zu den ersten gemütlichen Alm- und Panoramawanderungen der Saison. Besonders eindrucksvoll: der Schnalswaalwanderweg, der direkt am Hotel beginnt und an idyllischen Wasserläufen entlangführt – perfekt, um Körper und Geist neue Energie zu schenken. Weinverkostungen, Wein- und Apfelführungen machen die Wanderungen entlang der Waalwege zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Aber nicht nur Wanderer kommen hier auf ihre Kosten. Als zertifiziertes Mountainbike-Hotel und Mitglied der Ötzi Bike Academy bietet das Hotel Sand ein umfangreiches Angebot für Radbegeisterte. Ob gemütliche Genussradler:innen, ambitionierte Mountainbiker:innen oder E-Biker:innen – ausgebildete Guides führen die Gäste zu atemberaubenden Aussichtspunkten und Trails. Das Beste: Der Radweg führt direkt hinter dem Hotel vorbei und ermöglicht ein unkompliziertes „Bike in – Bike out“. Der Service im Hotel ist umfangreich – von einem kostenlosen Verleih von Trekkingrädern und Helmen über einen Online-Bike-Verleih bis hin zu einem Bikeraum sowie einer großen Auswahl an Tourenvorschlägen und Kartenmaterial ist alles vorhanden.

Aktiv genießen und tief entspannen

Aktiv- und Genussurlaub – das ist die große Leidenschaft des Hotels Sand. Nach einem erlebnisreichen Tag in der Natur freuen sich die Gäste auf Wellness und Entspannung. Das 25-Meter-Sportbecken ist ganzjährig beheizt (ca. 28 Grad). Durch das Wasser gleiten und tief durchatmen lockert müde Muskeln. Dank des milden Klimas ist es bereits im Frühling möglich, im Solebecken der wunderschönen Gartenanlage zu baden. Der Indoorpool und die Saunawelt sind echte Relax-Oasen. Das Wellness-Team verwöhnt die Gäste mit vielfältigen, tiefenentspannenden Massagen. Wer auf der Suche nach mehr Lebensqualität, Ausgeglichenheit und Energie ist, kann eine Yoga-Einheit im Hotel besuchen.

Frühlingserwachen im Wohlfühlgarten

Im Frühling erwacht der wunderschöne Garten zu neuem Leben und bietet die perfekte Gelegenheit, die warmen Sonnenstrahlen zu genießen und die Blütenpracht zu bewundern. Die mit viel Liebe zum Detail gestaltete Gartenlandschaft ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Die gekonnt angelegten Ruhezonen laden zum Verweilen inmitten eines Blumenmeeres, alter Vinschger Rebsorten und Streuobst ein. Ein Holzsteg führt durch diese idyllische Oase und bietet zahlreiche sonnige Plätze, um den frühen Frühling im Vinschgau zu genießen und sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen. Besonders reizvoll ist die Gartenterrasse, die zum Frühstücken in der Morgensonne oder zu einem gemütlichen Apero in den Abendstunden einlädt – ein Ort, an dem sich Natur, Genuss und Ruhe in harmonischer Weise verbinden.

Ein Wein- und Genusshotel

Die gehobene Küche verwöhnt die Gäste mit mediterranen und herzhaften Südtiroler Spezialitäten. Feinschmecker, die den Frühling mit allen Sinnen erleben möchten, können an einer Apfel- oder Spargelführung teilnehmen. Küchenchef Florian Volgger und sein Team achten täglich darauf, dass nur die besten regionalen Zutaten in der Küche landen, um abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu kreieren. Am Abend erwarten die Hotelgäste verführerische Menüs mit fünf bis sieben Gängen, die wahre Gaumenfreuden bereiten. Wenn dazu noch edle Südtiroler Weine aus dem Weinkeller serviert werden, wird das Urlaubserlebnis perfekt.

Im Weinkeller und in der Vinothek lagern bis zu 300 edle Tropfen aus Südtirol und Italien, wahre Schätze für Weinliebhaber. Der Hausherr, selbst leidenschaftlicher Weinkenner, lädt regelmäßig zu exklusiven Verkostungen besonderer Jahrgänge in den hauseigenen Weinkeller ein und gibt dabei sein umfangreiches Wissen über Weine und deren Geschichte weiter. Auch Sohn Lukas Bernhart, ausgebildeter Sommelier, steht mit seinem Fachwissen zur Seite und sorgt dafür, dass jeder Weingenießer die perfekte Auswahl für seinen Geschmack findet.

Aktuelle Angeobte vom Hotel Sand:

Saison Opening (20.–28.03.26)

Leistungen: Aufenthalt von 4 bis 7 Nächten inkl. Verwöhnpension, 1 Nacht geschenkt, Guest Pass für die kostenlose Benützung von Bus und Bahn in Südtirol, Wellnessbereich, 25 m Sportbecken (ganzjährig beheizt), Hallenbad, Fitnessraum, Naturbadeteich – Preis p. P.: 4 Nächte ab 501 Euro

Aktivwochen im Frühling (04.04.–31.05.26)

Leistungen: 7 Nächte inkl. Genießerhalbpension, 1 geführte Frühlingswanderung mit der Gastgeberfamilie, 3 geführte Biketouren, 2 Yogaeinheiten am Morgen, Südtirol Guest Pass, Wellness mit Sauna, Dampfbad, Infrarot und Ruheräumen, 25 m Sportbecken (ganzjährig beheizt), Hallenbad, Fitnessraum und Solebecken – Preis p. P.: 7 Nächte ab 980 Euro

Alle Frühlingsangebote