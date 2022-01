Aktion bei tink bis 31.1. – bis zu 56 Prozent auf tado°-Produkte sparen

Die Temperaturen purzeln, und mit ihnen die Preise bei tink. Ab sofort starten die tado° Highlight-Weeks – lest hier mehr zur Aktion!

Sparen bei tado°, solange es noch geht

Bis einschließlich 31. Jänner (23:59 Uhr) und solange der Vorrat reicht läuft die aktuelle Aktion von tink, wie wir bereits berichteten. Noch dazu gibt es neue smarte Heizungs-Deals von tado° mit Rabatten von bis zu -56 Prozent. Ein Traum für jeden Connected-Home-Fan und jene die es noch werden wollen, exklusiv auf tink.at. Mit simplen und herstellerübergreifendem Design schafft es tink mühelos, jedes Heim smarter zu gestalten. Die intelligenten Thermostate passen auf fast alle gängigen Heizkörper und sind leicht installiert. 365 Tage im Jahr ermöglicht tado° so eine individuell angepasste Temperaturregelung. Das Heizen wird smarter flexibler und nachhaltiger gestaltet. Eine Win-Win-Situation, die tink besonders großartig findet. Deshalb starten nun die tado° Highlight-Weeks, bei denen Produkte für die smarte Temperatursteuerung nochmals deutlich rabattiert sind.

Für die Umwelt, für den Geldbeutel

Dank smartem Starter Kit V3+ mit 2 Thermostaten und Bridge war intelligentes Heizen noch nie so einfach. Das Kit ist ausgestattet mit Funktionen wie angepasstes Heizen durch erstellte Zeitpläne, Regulation der Temperatur durch innovatives Geofencing und vollem Komfort dank Automation via Auto-Assist. Den perfekten Überblick über Heizungs-Angelegenheiten behalten und den Energieverbrauch um bis zu 31 % senken – einfach smart! Ebenso clever ist es, 56 % zu sparen, denn das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 2 Thermostaten und Bridge ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 99,00 Euro (statt 224,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Noch mehr? Noch mehr tado°!

Das Starter Kit V3+ mit 3 Thermostaten und Bridge repräsentiert ein besseres Gefühl, denn dank neuester Technik sorgt es jederzeit für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Egal ob man handwerklich begabt ist oder nicht, die Montage des Kits funktioniert dank Design und Kompatibilität rasch und unkompliziert. Das Beste: ohne Bohren oder sonstigem Aufwand lässt sich das alte Thermostat durch ein tado° Smart-Thermostat ersetzen. Alles, was dafür benötigt wird, ist im Lieferumfang enthalten, denn smart sein bedeutet mitdenken. Wer 43 Prozent sparen möchte, greift zum tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 3 Thermostaten und Bridge, denn es ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 169,95 Euro (statt 299,97 Euro) auf tink.at verfügbar.

Gemeinsam ist uns wärmer

Smarte Eleganz vereint mit hochklassiger Technik macht den Temperatursensor zur optimalen Ergänzung zu den tado° Starter-Kits. Dank zeitloser Ästhetik passt sich der Standfuß dem Gerät so an, als wäre es ein einheitliches Produkt. Dank überall aufstellbarem Funk-Temperatursensor wird die genaue Temperaturmessung garantiert, um so das Raumklima auf das eigene Wohlbefinden anzupassen. Mit 36 Prozent Ersparnis heißt es zugreifen beim tado° Funk-Temperatursensor + gratis Standfuß, dieser ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 69,95 Euro (statt 109,68 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weniger Energievebrauch ist smart

Das mitunter beste Feature der smarten Klimaanlagen-Steuerung von tado° ist die garantierte Reduktion des eigenen Energieverbrauches. Dank Smart Home-Integration lässt sich diese nicht nur bequem via Sprachsteuerung bedienen, sondern dank Energiesparbericht in der App im Blick halten. Die AC Control ist mit allen Klimaanlagen mit Fernbedienung kompatibel und ist durch ihre leicht verständliche Installation für jedermann zu meistern. Genauso verständlich sind 40 Prozent Ersparnis: Die tado° smarte Klimaanlagen-Steuerung V3 + gratis Standfuß ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 79,95 Euro (statt 134,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Smarte Raumthermostate? Ja bitte!

Bei diesem Bundle ist alles dabei für einen schnellen Start in die smarte Heizwelt. Im Handumdrehen lässt sich so die eigene Heizung mit der Bridge verbinden und in einen smarten Temperaturregler verwandeln. Bis zu einem Drittel an Energie kann gespart werden, während die Wohlfühltemperatur gewährleistet wird. Die neue Generation der tado° Reihe V3+ spart so dank effizientesten Einstellungen mit minimalem Aufwand maximal Energie. Wer 38 Prozent sparen möchte, kann das tado° smartes Thermostat Starter Kit V3+ mit 2 Raumthermostaten und Bridge ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 219,95 Euro (statt 359,98 Euro) auf tink.at abstauben.

O.K. tado°, denk an die Umwelt

Die smarten Funktionen des Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Sets steigern den Wohnkomfort und senken die Energiekosten. Obendrauf lassen punktet das Kit mit intelligenten Funktionen wie ortsunabhängige Steuerung, Fenster-Offen-Erkennung und Wettervorhersage-Steuerung. In Kombination mit dem Auto-Assist-Abo erkennt die smarte Heizung auch Unregelmäßigkeiten im Heizsystem, warnt via App und ermöglicht sogar das in-App Ausmachen eines Handwerkertermins. Ein Bundle, welches bequem Zeit, Kosten und Energie spart. Das Beste: tado°-Geräte lassen sich mit gängigen Sprachassistenten wie Google Assistant, Amazon Alexa steuern oder via Apple HomeKit verbinden. Eure Geldtasche ist euch bei 45 Prozent Ersparnis ebenso verbunden: Das tado° smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 2 Thermostaten + Funk-Temperatursensor ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 169,95 Euro (statt 309,97 Euro) auf tink.at verfügbar.