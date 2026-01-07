Aiper: Noch klügere Pool-Reinigung und Bewässerung auf der CES 2026

Aiper präsentiert auf der CES 2026 seine kommende Produktpalette, die das Leben im Freien smarter, zuverlässiger und sorgenfreier macht.

Aiper auf der CES 2026

Angeführt werden die neuen Produkte von kognitiven KI gestützten Roboterlösungen für die Poolreinigung und mit einer Lösung, die intelligente Bewässerung und Wasserqualitätsmanagement umfasst. Produkthighlights sind dabei die zwei Gewinner des CES 2026 Innovation Award: der Scuba V3 Ultra und der EcoSurfer Senti. Damit wird Aiper zum vierten Mal in Folge von der Consumer Technology Association (CTA) für herausragendes Design und hervorragende Technik ausgezeichnet. Mit Innovationen von kognitiven KI gestützten Roboter-Poolreinigern, autonomen Poolrobotern über fortschrittliches Wasserqualitätsmanagement bis hin zu intelligenten Bewässerungssystemen gestaltet Aiper die Zukunft eines sorgenfreien, nachhaltigen Lebens im Freien.

Kognitive KI gestützte Roboter-Poolreiniger

Die kognitive KI Technologie von Aiper kommt in der Scuba V3-Serie zum Einsatz – Scuba V3, V3 Pro und V3 Ultra – und stellt eine neue Generation von Roboter-Poolreinigern vor, die ein wirklich müheloses Reinigungserlebnis bieten. Durch den Einsatz des fortschrittlichen AI Navium Modus und der AI Patrol Cleaning-Funktion kann die Aiper Scuba V3-Serie automatisch den Reinigungsweg, die Häufigkeit und die Saugleistung optimieren, indem sie die einzigartige Umgebung des Pools analysiert – einschließlich Größe, Form, Reinigungshistorie und sogar Wetterbedingungen. Dies bietet Poolbesitzern echten Komfort, da sie sich um nichts mehr kümmern müssen und mit minimalem Aufwand kristallklares Poolwasser genießen können.

Hört, hört, Aiper sagt: Dies ist der weltweit erste kognitive KI gestützte Poolreinigungsroboter, den wir schon auf der IFA 2025 gesehen haben. Der Scuba V3 wurde für die tägliche Poolpflege entwickelt und passt sich mithilfe des kognitiven KI-Navium-Modus von Aiper intelligent an die Größe und Form des Pools an. Die adaptive Navigation VisionPath und die horizontale Wasserlinienreinigung JetAssist sorgen für vollständige und gleichbleibende Reinigung. Er ist kompakt, schnell und präzise und für die mühelose tägliche Pflege konzipiert. (UVP: 1.099,- Euro, erhältlich ab März 2026)

Scuba V3 Pro

Dieses Produkt ist der weltweit erste selbstoptimierende Roboter-Poolreiniger mit kognitiver KI. Der Scuba V3 Pro wurde für kristallklare Ergebnisse entwickelt und reinigt Böden, Wände und flache Bereiche mit dem JellyFloat Energy-Smart Lift Engine und der mehrschichtigen MicroMesh-Filterung. Seine UVP wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, das Produkt ist verfügbar im Frühjahr 2026.

Zum Scuba V3 Ultra

Er ist nicht weniger als der weltweit erste kognitive KI gestützte 6-in-1-Poolreinigungsroboter. Zum Test des Vorgängers geht es hier! Das Flaggschiff Scuba V3 Ultra bringt die Poolautomatisierung noch weiter voran. Mit der branchenweit ersten Dual-Kamera-KI-Patrol-Cleaning-VisionPath 2.0-Navigation, dem kognitiven KI-Navium-Modus und dem energiesparenden JellyFloat-Lift-Motor kartiert und reinigt er Boden, Wände, Wasserlinie und Oberfläche in einem Durchgang. Er reinigt schwer zugängliche Bereiche, bewältigt flache Zonen ab 20 cm Wassertiefe und bietet mit seiner Dual-Pumpen-Technologie eine kraftvolle Saugleistung von 32.200 Litern pro Stunde. Mit MicroMesh Ultra-Feinfilterung, Smart App Center-Integration und zertifiziertem Datenschutz ist er der beste Poolreiniger für freihändiges Reinigen. UVP: 2.299,- Euro, erhältlich ab Frühjahr 2026!

Das ultimative freihändige Erlebnis

Die bislang fortschrittlichste Innovation von Aiper, der Autonomous Pool Robot, hebt die Poolpflege auf ein neues Niveau, indem er manuelle Aufgaben überflüssig macht. Dieser Roboter verfügt über eine Selbstreinigungs- und Selbstaufladefunktion an Land und bietet das ultimative freihändige Erlebnis. Angetrieben vom weltweit ersten Unified Multi-Sensor AI Perception System, integriert der Roboter nahtlos mehrere Sensoren und Sonare für eine 360-Grad-Erfassung und sorgt so für eine Reinigung ohne tote Winkel im Pool und auf Wasserflächen. Er kehrt präzise zu seiner Station zurück und fügt sich perfekt in ein smartes Zuhause ein. Dieser zukunftsfähige Poolroboter, der auf der CES vorgestellt wird, ist bereit, einen neuen Standard in der autonomen Poolpflege zu setzen und die Art und Weise, wie Benutzer ihre Pools pflegen, zu revolutionieren.

Intelligente Bewässerung: Aiper IrriSense 2

IrriSense 2, das weltweit erste, smarte 4-in-1-Bewässerungssystem für mehrere Zonen, definiert die Rasenpflege neu, indem es einen Controller, Sprinkler, ein elektrisches Ventil und einen Nährstoffspender in einem kompakten System vereint. Das Gerät ermöglicht präzise, individuell definierbare Bewässerungszonen und deckt mit nur einer Einheit den gesamten Garten ab – für eine bedarfsgerechte Versorgung jeder Pflanze. Die Weather-Sense Response-Technologie passt die Bewässerung automatisch an die Umgebungsbedingungen an und spart so bis zu 40 Prozent Wasser, während der Rasen gesund und grün bleibt. IrriSense 2 ist TÜV-zertifiziert für stabilen Wasserdruck und verfügt über die EvenRain-Technologie für eine gleichmäßige Abdeckung von bis zu 445 Quadratmetern und unterstützt auf natürliche Weise die Pflanzengesundheit. Die UVP liegt bei 499,- Euro, und das Produkt wird ab März 2026 erhältlich sein.

Proaktive Poolpflege

Die bekommt ihr mit dem KI-gestützten proaktiven Poolskimmer von Aiper. Der EcoSurfer Senti ist der weltweit erste KI gestützte Skimmer mit Wasserqualitätsmanagement. Aiper definiert die Wasserpflege für Schwimmbäder mit seinem KI-gestützten Proactive Pool Skimmer neu. Der solarbetriebene Skimmer kombiniert KI-gesteuerte Oberflächenreinigung mit kontinuierlicher Wasserqualitätsüberwachung und bietet so eine proaktive und nachhaltige Lösung für die Pflege von klarem, gesundem Schwimmbadwasser. Der preisgekrönte EcoSurfer Senti ist das Flaggschiffprodukt in dieser Kategorie und bietet modernste, nachhaltige Schwimmbadpflege. Dessen UVP beträgt 1.099,- Euro, und es ist erhältlich im Frühjahr 2026.

„Intelligentere Lösungen und KI eröffnen neue Möglichkeiten in jedem Bereich des Hauses – und jetzt verändern sie auch Pool- und den Rasenpflege“, so Richard Wang, CEO von Aiper. „Mit unseren neuen kognitiven KI gesteuerten Poolreinigern und intuitiven Smart-Yard-Lösungen macht Aiper die Pflege im Außenbereich einfacher und nachhaltiger. Es geht darum, wie Automatisierung und Design zusammenwirken können, um mehr Zeit für Leben und Spaß zu schaffen – sei es am Pool oder im Garten.“