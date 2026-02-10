Age of Wonders 4: Rise from Ruin erscheint am 9. März

Fans von Age of Wonders 4 sollten sich den 9. März 2026 rot im Kalender markieren. Wie Paradox Interactive und Triumph Studios bekannt gaben, erscheint an diesem Tag die neue Erweiterung Rise from Ruin für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für 19,99 Euro – oder als Teil des Expansion Pass 3 – dürft ihr euch auf eine völlig neue Art zu spielen freuen.

Was erwartet euch in Age of Wonders 4: Rise from Ruin?

Im Zentrum des DLCs steht die Nomadenkultur. Diese zeichnet sich durch eine extreme Mobilität aus: Ihr könnt eure gesamten Städte über die Karte bewegen und so flexibel auf Bedrohungen oder neue Ressourcenquellen reagieren. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr als aggressive Erobererhorden fremde Territorien überrennt oder als Plünderer antike Wunder ausschlachtet, um eure Macht zu festigen.

Passend dazu gesellt sich eine neue physische Erscheinungsform ins Spiel: das Hasenvolk. Diese flinken Überlebenskünstler nutzen ihre Schnelligkeit und Instinkte, um selbst in den widrigsten Umgebungen zu bestehen. Und davon gibt es in Rise from Ruin reichlich. Mit den Astral Barrens wird ein neues Terrain eingeführt, das durch magische Katastrophen gezeichnet ist. Dort müsst ihr besonders vorsichtig agieren, da instabile Energien eure Zauber korrumpieren und die Manavorräte eurer Magier:innen schneller aufzehren können, als euch lieb ist.

Zusätzlich dürft ihr euch auf folgende Inhalte freuen:

Drei neue Bücher: Nutzt das Buch der Kriegerschar, das Buch der Sandjäger oder das Buch des Kriegsherrn, um eure Armeen zu spezialisieren und die Wüste zu eurem Vorteil zu nutzen.

Erweiterte Weltkarte: 20 individuell gestaltete Regionen und neue Realm-Eigenschaften sorgen für frische Herausforderungen.

Atmosphäre und Details: Neue Reittiere, Musikstücke, narrative Inhalte und ein frischer Interface-Skin runden das Paket ab.

Zeitgleich mit dem Release des DLCs veröffentlichen die Entwickler:innen das kostenlose Scorpion Update. Damit erhaltet ihr unter anderem grundlegende Überarbeitungen der Einheitenbewegung und der Kampfbalance sowie neue Optionen für das Pantheon und die Charakteranpassung. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Nomaden in Aktion schlagen, könnt ihr euch ab sofort den offiziellen Ankündigungstrailer ansehen.