Age of Empires Mobile wurde gezeigt – erster Trailer veröffentlicht

Microsoft steht an der Front, wenn es darum geht, alle Spiele überall spielbar zu machen. Mit Age of Empires Mobile geht der Konzern weiter!

Mehr zu Age of Empires Mobile

In der Vergangenheit gab es schon mal Versuche, den Echtzeit-Strategietitel auf Smartphones zu bringen. Es gab Age of Empires: Castle Siege, das als Windows Phone-Spiel begann (ruhe in Frieden, Betriebssystem) und dann auf iOS und Android kam. Etwas mehr in der Versenkung war Age of Empires: World Domination, das es zwar in ausgewählten Ländern in den „Soft Launch“ schaffte, aber dann nie tatsächlich veröffentlicht wurde. Beide Spiele ähnelten eher “RTS trifft Clash of Clans“ als den komplexen und umfangreichen historischen Echtzeit-Strategietiteln der Serie, beide Titel waren kostenlos zu spielen, und beide Titel sind nicht mehr in Betrieb. Nun hat sich Microsoft entschieden, es erneut zu versuchen, und zwar mit dem cleveren Namen Age of Empires Mobile.