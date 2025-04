Age of Empires 2: Definitive Edition – The Three Kingdoms (PS5) erscheint am 6. Mai

Die PS5-Version von Age of Empires 2: Definitive Edition – The Three Kingdoms erscheint in ihrer Vollständigkeit am 6. Mai 2025.

Zu Age of Empires 2: Definitive Edition – The Three Kingdoms

Publisher Xbox Game Studios und die Entwickler Forgotten Empires, Tantalus Media und Wicked Witch werden am 6. Mai die PlayStation 5-Version von Age of Empires II: Definitive Edition zusammen mit der neuen herunterladbaren Inhaltserweiterung The Three Kingdoms veröffentlichen. Die Definitive Edition wurde am 14. November 2019 erstmals über Steam und Microsoft Store für PC veröffentlicht, gefolgt von Xbox Series und Xbox One am 31. Januar 2023. Die PlayStation 5-Version kann ab sofort in den folgenden Editionen vorbestellt werden:

Standard (39,99 Euro)

Das Basisspiel

Herunterladbare Inhalte „The Mountain Royals“

24 animierte Bonus-Profilsymbole

Premium (59,99 Euro)

Das Basisspiel

Bis zu fünf Tage Vorabzugang

Herunterladbare Inhalte „Die drei Königreiche“

Alle zuvor veröffentlichten herunterladbaren Inhalte, einschließlich „Chroniken: Kampf um Griechenland“, „Die Rückkehr von Rom“ und mehr

24 animierte Bonus-Profilsymbole

Die Hersteller versprechen über 200 Stunden Gameplay und 1.000 Jahren menschlicher Geschichte – so erwartet euch das definitive Age of Empires II-Erlebnis! Allerdings, so scheint es mir, nur in der Premium-Variante…