After Forever startet am 25.8.2022 in den österreichischen Kinos

Gute Nachrichten für die Fans der Verfilmungen der After-Reihe – mit After Forever (basiert auf dem vierten und letzten Buch der Bestseller-Reihe von Erfolgsautorin Anna Todd) kommt der Abschluss der Reihe am 25.8.2022 in die österreichischen Kinos. In den Hauptrollen des großen Finales um Tessa und Hardins Liebesgeschichte spielen erneut Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin, unter der Regie von Castille Landon mit.

Worum geht’s?

Tessa und Hardin stehen vor einer schweren Entscheidung: Sollen sie weiterhin versuchen, an ihrer toxischen Beziehung festzuhalten oder ist es für Tessa an der Zeit, sich selbst zu retten und das Band zu Hardin endgültig zu kappen? Während Hardin nach der Hochzeit seiner Mutter in London bleibt und seiner erschreckenden Vergangenheit ins Auge blicken muss, kehrt Tessa nach Seattle zurück und erleidet eine persönliche Tragödie. Damit ihre Liebe überleben und die beiden in eine gemeinsame Zukunft voller Hoffnung und Leidenschaft starten können, müssen sie zuerst an sich selbst arbeiten. Doch werden ihre Wege sie wieder zueinander führen?