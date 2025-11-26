Advents-Auszeit im MY MAYR MED Resort: Entschleunigung in Niederbayern

Wenn im Advent die Hektik zunimmt, lohnt sich ein Blick nach Bad Birnbach. Dort bietet das MY MAYR MED Resort einen Rückzugsort, der wie geschaffen ist für alle, die vor den Feiertagen noch einmal durchatmen möchten. Und wer in der Adventszeit dafür keine Ruhe mehr findet, kann im MY MAYR MED Resort kraftvoll ins Jahr 2026 starten und neue Energie schöpfen.

Das Resort ist kein gewöhnliches Wellnesshotel, sondern ein medizinisch begleitetes Refugium für alle, die im Advent bewusst zur Ruhe kommen und ihrem Körper etwas Gutes tun möchten. Das erfahrene Ärzte- und Therapeutenteam unterstützt dabei, den Organismus zu entlasten, zu regenerieren und neue Vitalität aufzubauen – ein idealer Reset, bevor die üppigen Festtage beginnen.

Ein zentraler Baustein des Gesundheitskonzepts ist die Ernährung. Neben dem modernen F.X. Mayr-Fasten steht das MY MAYR Vitalfasten im Fokus – eine sanfte Form des Scheinfastens, die den Körper anregt, sich selbst zu erneuern. Auf Wunsch auch vegan, bewusst, leicht und überraschend genussvoll.

Für alle, die nur wenige Tage Zeit haben, bietet das Resort MY Kurzaufenthalt- und Kurzurlaub-Programme – kompakte Erholungsformate, die perfekt in den Advent passen. Besonders attraktiv: das saisonale Angebot MY ADVENT PUR mit 6 Nächten zum Preis von 5– eine Einladung, sich mitten im vorweihnachtlichen Trubel eine echte Pause zu gönnen. Die MY MAYR Fastenkur, ein ganzjähriger Klassiker, rundet das Angebot ab und bietet eine ebenso sanfte wie wirksame Möglichkeit zum Entgiften.

Insgesamt widmet sich das MY MAYR MED Resort dem ganzheitlichen Wohlbefinden: medizinische F.X. Mayr-Expertise, moderne Longevity-Ansätze, abgestimmte Ernährungsprogramme sowie MY SPA, Physiotherapie, Kosmetik und Fitness greifen harmonisch ineinander. Die ruhige Lage im niederbayerischen Rottal und die unmittelbare Nähe zur Rottal-Terme schaffen ideale Bedingungen, um Kraft zu schöpfen, Abstand zu gewinnen und den Advent bewusst zu genießen.