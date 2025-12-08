Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 9.12.2025

1x Gutschein für 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück (einlösbar außerhalb der Hauptsaison)



Wo „Bergparadies“ draufsteht, wartet das Abenteuer direkt vor der Tür

Von den gemütlichen Zimmern und Appartements im Bergparadies Dorfgastein sind es nur zwei Gehminuten zur Talstation der Fulseckbahn und damit zum Einstieg in die 210 Pistenkilometer der Skischaukel Großarl-Dorfgastein. Weitläufige Pisten für Familien, spektakuläre Abfahrten, Snowparks und Routen für Skitourengänger:innen lassen keine Wünsche offen. Die Kinderwiese für die kleinen Skifahrer:innen, die lieber im Tal üben, liegt direkt neben dem Bergparadies. Wer hier seinen Winterurlaub verbringt, profitiert auf ganzer Linie: Der unbegrenzte Eintritt in die 36.000 m2 große Wellnesslandschaft der Alpentherme Bad Hofgastein ist kostenlos. Ermäßigungen gibt es beim Skiverleih und bei Skikursen.

Schon bei der Anreise empfängt einen der herrliche Blick auf die Bergwelt des Gasteinertals. Vom klassischen Zimmer für zwei bis zum luxuriösen Penthouse auf zwei Etagen mit Dachterrasse für bis zu zehn Personen finden Genießer eine große Auswahl an attraktiven Unterkünften. Im Bergparadies ist der Wohlfühlfaktor hoch: Die hauseigene Tischlerei hat dafür gesorgt, dass es in den hochwertig ausgestatteten Zimmern und Appartements richtig gemütlich ist. Die voll ausgestatteten Küchen lassen den Gästen größtmögliche kulinarische Freiheit. Was den Urlaub hier aber besonders leicht macht, ist das Mehr an Service – wie zum Beispiel die Automaten, an denen rund um die Uhr regionale Produkte erhältlich sind. Besonders empfehlenswert ist auch das optionale Frühstück, das mit Köstlichkeiten vom familieneigenen Bio-Bauernhof gespickt ist. Vom kostenlosen Privatparkplatz bis zur Babyausstattung, von Balkonen und Terrassen mit Bergblick bis zum Skiraum und Skischuhtrockner, vom kostenlosen WLAN bis zur kostenlosen Gastein Card mit zahlreichen Ermäßigungen in der Region und der täglich besetzten Rezeption ist für jeden Komfort gesorgt.

Das Bergparadies schmiegt sich in eine idyllische Winterlandschaft. Wer nicht auf den Pisten unterwegs ist, der erlebt bei Winter- und Schneeschuhwanderungen oder beim Langlaufen die unberührte Natur. Eine Rodelpartie auf einer der Naturrodelbahnen macht Groß und Klein viel Spaß. Auch auf dem Eis oder im Pferdeschlitten stellt sich das Gasteiner Winterfeeling ein.

Für Sport- und Bergbegeisterte ist Dorfgastein die richtige Adresse. Der sympathische Ort im Salzburger Land hat sich seinen ursprünglichen Charakter bewahrt und legt Familien mit Kindern, Senioren, Freizeitsportlern oder Profis eine erlebnisreiche Berg- und Naturwelt zu Füßen. Mit dem Bergparadies bieten sich Ferienwohnungen im alpinen Stil, um in Privatsphäre und großzügigen Wohnwelten die Vorzüge dieser Ski- und Wanderregion zu genießen.