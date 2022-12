Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 9.12.2022

Das H3 Hybrid kann problemlos an alle Geräte mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss angeschlossen werden. Es ist mit allen externen EPOS-Soundkarten kompatibel, einschließlich der GSX 300 und GSX 1200 PRO . Wie alle EPOS-Headsets ist auch das H3 Hybrid aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet ein überarbeitetes Design mit einem leichten, aber dennoch robusten Aufbau. Die Edelstahlschieber im Kopfbügel, klappbare Ohrmuscheln und eine strapazierfähige Polsterung sorgen für dauerhaften Komfort bei beliebig langen Gaming-Sessions. Darüber hinaus garantieren die ergonomisch geformten Ohrmuscheln und das geschlossene Design eine passive Geräuschdämpfung.

Epos enthüllte das kabelgebundene Gaming-Headset H3 Hybrid mit geschlossener Akustik. Es bietet euch erstklassige Audiowiedergabe für intensive Spielerlebnisse und reibungslose Teamkommunikation. Das Headset ist aus leichten, strapazierfähigen Materialien gefertigt und in den Farbvarianten Onyx Black und Ghost White erhältlich. Dank dem hochwertigen Design passt es sich an alle Kopfgrößen bequem an. Ein intuitiver Lautstärkeregler an der rechten Ohrmuschel ermöglicht eine einfache Anpassung während des Spiels mit einer simplen Drehbewegung. Das verbaute Mikrofon bietet einen glasklare Klangqualität und reduziert mühelos Hintergrundgeräusche, um wichtige Teamgespräche hervorzuheben. Die Stummschaltung lässt sich durch das Hochklappen des Bügelarms schnell aktivieren.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 9.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!