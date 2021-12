Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 8.12.2021

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz auf Flagship-Niveau und einer Touch-Abtastrate von 240Hz ist das Display maßgeschneidert für mobile Spiele. Die hohe Bildwiederholfrequenz von 120Hz sorgt für flüssige Bewegungen in actiongeladenen Spielen und die hohe Abtastrate von 240Hz verringert die Berührungslatenz. Mit dem Corning Gorilla Glass 6 übersteht das Smartphone Stürze von bis zu 1,6 m auf harte, raue Oberflächen. Zudem ist verbesserter Kratzschutz und bis zu 2-fache Verbesserung im Vergleich zu alternativem Aluminosilikat geboten.

Das neu Pro: immer noch mit superflüssigem Bildschirm, riesigem Akku, ultraschnellem Laden und Lautsprechern in Studioqualität. Aber dort besser, wo es darauf ankommt. Im Vergleich zum Poco X3 NFC steigert Poco X3 Pro die Leistung deutlich durch den neuen Qualcomm Snapdragon 860, dem führende 4G-Flagship-Prozessor im Jahr 2021. Mit diesem leistungsstarken Chip könnt ihr Mobile Gaming mit hoher Geschwindigkeit genießen und sogar grafisch anspruchsvolle Spiele auf hohen Einstellungen spielen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 8.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

