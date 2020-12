Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 8.12.2020

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 kehrt das wohl beliebteste Skate-Franchise zurück und brilliert mit griffigem Arcade-Gameplay und purer Nostalgie. Man kann darüber nicht streiten, dass ein zwei minütiger Countdown im Jahr 2020 keine Gameplayrevolution mehr hervorrufen wird. Das Zeitlimit befeuert aber die kleinen und abwechslungsreichen Parks und das herrliche Gefühl des „nur noch einmal, dann …“. Dieses Remake schafft es einen zu 100 Prozent in den Zustand von damals zu versetzen, weil trotz der Modernisierung der Spirit der Originale perfekt eingefangen wurde. Der Originalsoundtrack , alle Parks, noch mehr Tricks und FaherInnen sind ebenfalls mit an Board.

1x Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4, hier geht’s zu unserem Test)

Neue Fähigkeiten? Check. Mehr spielbare Charaktere? Logisch. Andere Dimensionen? Keine Frage. Übertriebene Bosse? Klar. Abgefahren wie immer? Worauf du deine Jeans-Shorts wetten kannst. Hä? Sowas gibt’s? Nicht in diesem Universum! Crash Bandicoot 4: It’s About Time setzt auf alte Stärken und erzeugt mit behutsamen Änderungen ein spaßiges Jump and Run in 2.5D.

