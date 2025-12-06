Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 7.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 2x Yale Linus Smart Lock L2 – Intelligentes Türschloss (je einmal in silbergrau und schwarz)
- 2x Yale Smart Alarm Starter Kit
Yale Linus Smart Lock L2
Nie mehr Schlüssel vergessen oder verlieren: Genießt ein schlüsselloses Leben mit den praktischen Auto-Lock- und Auto-Unlock-Funktionen, die eure Haustür immer zur richtigen Zeit automatisch auf- oder abschließen. Mit dem Aktivitätsprotokoll und den intelligenten Benachrichtigungen in der Yale Home App erfahrt ihr immer, durch wen und wann eure Tür geöffnet wurde. Diese Funktion bietet z.B. auch die Gewissheit zu erfahren, wenn die Kinder von der Schule nach Hause gekommen sind. Außerdem könnt ihr ganz einfach den Zugang für Familie, Freunde und andere Gäste verwalten, indem ihr digitale Schlüssel oder Pin-Codes über die intuitive App bereitstellt.
Somit eignet sich das Smart Lock L2 in Kombination mit einem Keypad auch ideal für die Verwaltung von Ferienhausvermietungen oder andere Kurzzeitvermietungen wie Airbnb. Stellt eure Gästen für einen kontaktlosen Check-In-Prozess ganz einfach temporärere Zugangscodes zur Verfügung, sodass die klassische Schlüsselübergabe nicht mehr nötig ist.
Passe euer Yale Linus Smart Lock L2 an euren Tagesablauf an. Mit der Yale Home App könnt ihr das Schloss so konfigurieren, dass eure Haustür zu bestimmten Zeiten in der Woche auf- oder abgeschlossen wird. Dank der Door-Sense Technologie mit dem mitgelieferten Türsensor wisst ihr nicht nur, ob dein Smart Lock ver- oder entriegelt ist, sondern auch, ob die Tür tatsächlich geschlossen oder offen ist. Sobald ihr die Tür hinter euch schließt, kann somit die praktische Auto-Lock-Funktion deine Tür unverzüglich und zuverlässig abschließen. Die beliebte Auto-Unlock-Funktion erkennt dank GPS, sobald ihr euch eurer Haustür nähert und öffnet euch schonmal die Tür. Vollgepackt mit deinen Einkäufen braucht ihr dann nicht mehr lästig und lange nach dem Schlüssel in der Tasche suchen.
Yale Smart Alarm
Der Yale Smart Alarm kann mit bis zu vier individuell konfigurierten Bereichen rund um euer Haus konfiguriert werden. Jeder Bereich kann aktiviert werden, wenn ihr weg seid, deaktiviert werden, wenn ihr nach Hause kommt, und teilaktiviert werden, wenn ihr zu Hause Seid, aber trotzdem zusätzliche Sicherheit braucht. Der Smart Alarm funktioniert nahtlos mit anderen intelligenten Produkten von Yale wie der Smart Camera und den eben besprochenen Smart Locks, führenden Sprachassistenten und anderen intelligenten Geräten wie der intelligenten Beleuchtung von Philips Hue. So könnt ihr ein komplettes Sicherheitssystem aufbauen, das ihr über die Yale Home App steuern könnt.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 7.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
