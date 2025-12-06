Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 7.12.2025

Somit eignet sich das Smart Lock L2 in Kombination mit einem Keypad auch ideal für die Verwaltung von Ferienhausvermietungen oder andere Kurzzeitvermietungen wie Airbnb. Stellt eure Gästen für einen kontaktlosen Check-In-Prozess ganz einfach temporärere Zugangscodes zur Verfügung, sodass die klassische Schlüsselübergabe nicht mehr nötig ist.

Passe euer Yale Linus Smart Lock L2 an euren Tagesablauf an. Mit der Yale Home App könnt ihr das Schloss so konfigurieren, dass eure Haustür zu bestimmten Zeiten in der Woche auf- oder abgeschlossen wird. Dank der Door-Sense Technologie mit dem mitgelieferten Türsensor wisst ihr nicht nur, ob dein Smart Lock ver- oder entriegelt ist, sondern auch, ob die Tür tatsächlich geschlossen oder offen ist. Sobald ihr die Tür hinter euch schließt, kann somit die praktische Auto-Lock-Funktion deine Tür unverzüglich und zuverlässig abschließen. Die beliebte Auto-Unlock-Funktion erkennt dank GPS, sobald ihr euch eurer Haustür nähert und öffnet euch schonmal die Tür. Vollgepackt mit deinen Einkäufen braucht ihr dann nicht mehr lästig und lange nach dem Schlüssel in der Tasche suchen.

Yale Smart Alarm