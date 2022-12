Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 7.12.2022

Abgerundet wird das Weihnachtspaket mit der neuen Oral-B Pro-Science Advanced Zahnschmelz-Stärkung & Regeneration Zahncreme. Sie baut aktiv die Zahndichte wieder auf, um die Lebensdauer der Zähne zu verlängern. Die Formel remineralisiert die Zahnoberfläche, um die Zähne zu stärken und hilft den Zahnschmelz vor künftigem Dichteverlust zu schützen. Sie erhöht die Dichte des Zahnschmelzes bei jedem Zähneputzen, um Ihre Zähne in gutem Zustand zu erhalten.

Die innovative Mikrovibrationstechnologie der Oral-B iO entfernt 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste. In klinischen Tests sorgte die Oral-B iO für eine gründlichere Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch, was zu einer einfacheren und effektiveren Erhaltung der Mundgesundheit beitrug. Im Vergleich zu Handzahnbürsten erlebten Benutzer der Oral-B iO:

iOsense ist gleichzeitig eine magnetische Ladestation, die die Bürste in nur drei Stunden vollständig auflädt. Wer oft unterwegs ist, kann seine neue iO10 auch mit dem Lade-Reiseetui von überall aus aufladen.

iOsense unterstützt intuitiv beim Zähneputzen, bietet ein einzigartiges personalisiertes Putzerlebnis und zeigt individuell an:

Künstliche Intelligenz bereichert als innovativ eingesetzte Technologie immer mehr Bereiche unseres Lebens – das gilt auch für unsere Zahnpflegeroutine. Als Newcomer innerhalb der revolutionären iO-Reihe, kommt die Oral-B iO10 in Begleitung der iOsense, einer intelligenten Ladestation. Als neueste Innovation von Oral-B bietet die iOsense ein noch nie dagewesenes Echtzeit-Coaching sowie personalisiertes Putzerlebnis für gesündere Zähne und Zahnfleisch.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 7.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!