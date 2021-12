Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 7.12.2021

In der Verpackung des H6PRO findet ihr austauschbare Kabel für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch. Ihr könnt dieses Headset auch mit einer Vielzahl von EPOS-Soundkarten koppeln, um euer Gaming-Audio weiter zu verbessern.

Unkompliziertheit ist Trumpf: Das EPOS H6PRO ist wohl das Paradebeispiel dafür, was herauskommt, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert. Der Hersteller will mit diesem Headset Profi-Sound für alle ermöglichen, und genau das ist es, was EPOS erreicht hat. Das unkomplizierte Design, die gute Klangbühne bei Hoch- und Tieftönen, die durchdachte Mechanik hinter dem gesamten Konstrukt und die Verarbeitungsqualität sprechen alle für dieses Gerät. Umgebungsgeräusche sind kein Problem für das H6PRO. Die geschlossenen Hörmuscheln dieses Headsets halten Ablenkungen aus der Umgebung fern. Du kannst Deinen Wettbewerbsvorteil verbessern, indem Du Dich auf jedes Audio-Detail konzentrierst.

