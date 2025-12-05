Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 6.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1 x Gutschein für 2 Nächte im Boutique Aparthotel Chalets Coburg für 2 Personen inkl. Frühstück

WELCOME IM BOUTIQUE APARTHOTEL NAHE DER PLANAI

Das etwas andere Boutique Aparthotel nahe der Planai mit garantiertem Dachsteinblick. Die Chalets Coburg tanzen aus der Reihe – in vielerlei Hinsicht! Die außergewöhnlichen Gastgeber:innen haben eine Leidenschaft für ausdrucksstarke und ausgefalle Designs, lieben Kreativiät & Innovation in allen Belangen, lieben Kochen, sind sehr technikaffin und sind stets auf der Jagd nach neuen Ideen, die die Gäste überraschen! Hunde sind herzlich willkommen und es werden viele tierische Extras angeboten! Ihr mögt es lieber authentisch als aufgesetzt und ihr liebt Style und ein bisschen Chi-Chi? Dann könnten die Chalets Coburg euer neues Lieblingsplatzerl in Schladming werden.

TRAUMAUSBLICK & KURZE WEGE

Stadt & Berge – beides da, beides ganz nah! Die Chalets Coburg sind nur wenige Gehminuten vom Erlebnisberg Planai mit all seinen Erlebnissen im Winter wie im Sommer, vom Zentrum Schladming – 3 Gehminuten vom Zentrum Schladming – dem Hotspot mit Shopping & Essen, dem Downhill Park, Skischulen, Skiverleih sowie der dem Aprés Ski Mekka – der Tenne – entfernt. Hundemeilen, Joggingrouten, Wander- & Biketouren sind direkt von der Coburg aus erreichbar, der Congress Schladming ist direkt gegenüber.

BOUTIQUE STATT WELLNESSTEMPEL – weil´s wirkt

Das Boutique Aparthotel Chalets Coburg verbindet Bewegung, Entspannung und Ästhetik auf besondere Weise. Wer hier urlaubt, beginnt den Tag vielleicht mit einer Yoga-Session oder einem Lauf durch die klare Bergluft. Danach geht es hinauf auf den Gipfel oder hinunter auf dem Bike-Trail – immer begleitet vom Gefühl, sich etwas Gutes zu tun. Später kehrt man zurück ins Boutique Spa, wo wohltuende Massagen und Treatments, exklusive Retreats und stilles Design Raum für Regeneration schaffen. Der Infinity-Pool (ganzjährig beheizt) öffnet den Blick auf das Dachsteinmassiv, das Gym ist 24/7 geöffnet – perfekt für alle, die auch spät noch aktiv sein wollen. Und wer einfach loslassen möchte, findet im Loungegarten zwischen Sonne und Grün einen Platz zum Sein.

Der Coburg Flow

Das Coburg spricht Menschen an, die aktiv leben und ihre Auszeit bewusst gestalten möchten. Hier zählt keine schnelllebige Wellnessmode, sondern eine Atmosphäre, die alpine Freiheit und urbanes Boutique-Feeling ganz natürlich verbindet – ohne Hektik, ohne Lärm, entspannt und klar. Der Coburg Flow ist ein Lebensgefühl, das sich nicht aufdrängt, aber lange nachwirkt.

Raum für Ruhe, Stil und Substanz

Mit viel Gespür ist mit dem neuen Spa ein Ort entstanden, der reduziert ist auf das Wesentliche – aber offen für das, was guttut. Wer hier ankommt, findet zu sich selbst zurück. Nicht weil er muss – sondern weil er kann.

FREEDOM & VIEW

360 Grad patentierter garantierter Panoramablick auf den Dachstein , das Ennstal, nach Schladming und Rohrmoos! Alle Appartements verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder einen kleinen Garten, die XXL Terrassen mit Blick auf den Dachstein – die TOPS und LOFT sind einzigartig und für unsere Gäste unvergesslich! Für die Gastgeber:innen bedeutet das 5* Service, 5* Betreuung, 5* Kreativität & Innovation in allen Belangen und das gewisse Chi-Chi, welches gerade im Urlaub der Seele so gut tut. Wer Ruhe will, bekommt Ruhe, wer Gespräche sucht, wird diese finden, wer Anleitung und Hilfe braucht, dem wird geholfen, wer rundum zufrieden ist, der kann ungestört seine „4 Urlaubswände“ genießen. It´s your Choice!

FRÜHSTÜCK IN 3 VARIANTEN

Auf Mittelmäßigkeit und Standards wird verzichtet – vielmehr lieben die Gastgeber:innen kochen, experimentell kochen, Neues auszuprobieren, die Produkte aus der Region quer durch die Jahreszeit, das Chi-Chi, Geschirr, Selbstgemachtes und Kleinigkeiten, die das Leben so lebenswert machen. Diese Leidenschaft zieht sich quer durch alle kulinarischen Hightlights, die wir in der Coburg angeboten werden. Überraschung & Experimente inklusive!

Selber kochen mit Brötchenservice, Frühstück ans Bett oder doch lieber am Buffet – it‘s your choice! Kindergeschrei, Gedränge oder Hang-overs – Frühstück im eigenen Appartement wann immer und wie immer Sie wollen.

MY COBURG STYLE – ART – INTERIEUR

Mit 30 Jahre Erfahrung im Tourismus haben die Gastgeber:innen eine Idee davon, was Gäste im Urlaub schätzen und kennen die Like’s and Don’ts. All diese Ideen und Träume sind im „My Coburg Style“ verwirklicht.

My Coburg Style steht für:

Von der Stange – no way! Ihr bekommt maßgefertigte Verarbeitung heimischer Materialien. Die Küche spielt alle Stücke. Geschirr, Besteck, Gläser ohne Ende sowie mit allem Pipapo, Matratze hart oder weich – your choice! Top Schlafplatz für Wohnzimmerschläfer:innen!

Ja wir leben in den Bergen, aber nicht hinterm Berg. Alpine Style, ja bei Rohstoffen wie Holz, Stein und Stoffen aber persönliche Leidenschaft für Interieur, Mut zu Ausgefallenem und Gewagtem, Altes flirtet mit Neuem, Modernes mit Traditionellem. Ein bisschen Kunst ist auch dabei. Dies macht das Coburg Feeling und den Style aus.

Highlights der Chalets Coburg in aller Kürze: