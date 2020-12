Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 6.12.2020

Die Duo kommt mit 2 unterschiedlichen spülmaschinengeeigneten Flaschen. Ihr könnt zwischen einer ein Liter Glasflasche z.B. für zu Hause und einer ein Liter Fuse Flasche aus Kunststoff für unterwegs wählen. Der Wassersprudler ist komplett spülmaschinenfest und mit einem Zylinder könnt ihr 60 Liter sprudeliges Sodwasser machen. Durch den Dosierungsknopf kann die Sprudelstärke ganz einfach angepasst werden. Gerade in Zeiten von Home Office ist der Sodastream Duo ein sehr interessantes Gerät für den Haushalt.

Die Duo Maschine ist der neue Weg um zu sprudeln! Das schlanke, kompakte Design sprudelt Glas- sowie Kunststoffflaschen und macht sprudeln noch schneller und einfacher. Sie beinhaltet einen neuen Quick Connect Zylinder (CQC) – der erste seiner Art! Der neue Quick Connect Zylinder ist einfach einzusetzen und muss nicht mehr festgezogen werden. Das neue pinke Quick Connect Griff System ist einmalig beim Sodastream Duo und bietet eine ganz neue Art den Zylinder einzusetzen sowie zu entfernen, ohne den Zylinder in den Wassersprudler eindrehen zu müssen. Ihr braucht nun nicht länger zu überprüfen ob der Zylinder auch richtig eingeschraubt ist.

Hinweis : Der Sodastream Duo erscheint in Deutschland erst nächstes Jahr. In Österreich und der Schweiz ist das Gerät bereits erhältlich.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 6.12.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

