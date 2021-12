Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 5.12.2021

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1 x Just Dance 2022 (PS5)



1 x Just Dance 2022 (Switch)

1 x Just Dance 2022 (Xbox)

Wir bedanken uns bei Ubisoft für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Just Dance 2022



Schnapt euch eure Freunde und Familie, dreht die Musik auf und tanzt, was das Zeug hält! Die erfolgreichste Musik- Spielereihe aller Zeiten mit über 79 Millionen verkauften Exemplaren legt in diesem Herbst und Winter mit Just Dance 2022 nach – 40 neue Songs und Universen! Schließt euch einer Community aus über 138 Millionen Spieler:innen weltweit an und tanzt bis zum Umfallen. Von Chartstürmern bis hin zu Klassikern für die ganze Familie – tanzt zu 40 heißen neuen Songs. Die beliebtesten Just Dance-Modi sind auch dieses Jahr wieder dabei. Just Dance hat für jeden die passende Funktion.

Lasst euch von personalisierten Empfehlungen inspirieren und speichert eure Lieblingssongs

Stürmt den World Dance Floor und zeigt der Welt, was ihr drauf habt

Ihr braucht kein zusätzliches Zubehör, um mitzumachen. Verwendet einfach euer Smartphone mit der Just Dance Controller App oder auf der Switch die Joy-Cons

Hier seht ihr die komplette Song-Liste: