Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 4.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x ENSO Sprudler in Mattschwarz

ENSO Sprudler in Mattschwarz 1x Fizz & Go Trinkflasche + Auswahl der beliebtesten Sirupe (Pepsi Zero, 7up Zero, Lipton 7)

Sprudelnde Weihnachtsfreude mit Sodastream

Die Vorweihnachtszeit steckt voller kleiner Freuden und manchmal sprudeln sie unerwartet auf!

Mit dem heutigen Gewinn bringst du frischen Wind ins Glas! Hinter dem Türchen versteckt sich eine exklusive SodaStream Überraschung, die modernes Design mit höchster Funktionalität kombiniert und für sprudelnde Abwechslung sorgt – ob für klassisch sprudelndes Wasser oder kreative Mixgetränke.

Freue dich auf ein echtes Design-Highlight: Wir verlosen die vom renommierten japanischen Designer Naoto Fukasawa gestaltete SodaStream ENSO in der Farbe Mattschwarz, die mit intuitiver Snap-and-Lock-Technologie für maximalen Komfort sorgt, eine vielseitige Fizz & Go-Trinkflasche, die Getränke bis zu 12 Stunden kalt oder heiß hält und mit dem Premium-Sprudler kompatibel ist, sowie eine köstliche Auswahl der beliebten SodaStream Sirups Pepsi Zero, 7Up Zero und Lipton Zero, mit denen du Softdrinks im Handumdrehen zuhause zubereiten kannst.

Von Sprudler, über Flasche bis hin zu Sirup: Mit dem Gewinn liegt das gesamte SodaStream-Erlebnis unter dem Weihnachtsbaum. So kannst du jederzeit genau das sprudeln, worauf du gerade Lust hast – nachhaltig, erfrischend und stets nach dem Motto „Nix mit Schleppen. Nix mit Pfand.“

Jetzt mitmachen und euch oder euren Liebsten sprudelnde Weihnachten schenken!