Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 31.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x Funko Stitch as Cheshire Cat – Lilo and Stitch
- 1x Marvel Legends Series – Mister Fantastic
- 1x LEGO Spider-Man vs. Doc Ock: Showdown in der U-Bahn
- 1x Funko Marvel Fantastic Four: Mister Fantastic
- 1x Marvel Legends Series Sammelfigur: Wolverine
- 1x Mattel Disney Princess Haustierpalast Spielset
- 1x Mattel Singende Elsa-Puppe
- 1x LEGO Set Vaiana 2 Kakamora Barge
Fantastische Festtage: Disney Highlights für eine unvergessliche Weihnachtszeit
Wenn die Häuser im Lichterglanz erstrahlen, Wunschzettel geschrieben werden und zwischen Plätzchenduft, Geschenkpapier und Weihnachtsliedern der ganz normale Festtagstrubel beginnt, ist eines klar: Es ist wieder diese besondere Zeit im Jahr. Genau dieses Gefühl feiert Disney in diesem Jahr unter dem Motto „Fantastische Festtage“, einer liebevollen Hommage an das echte Leben zwischen Festtagsfreude und Familienchaos. Und wer, wenn nicht der liebenswerte Stitch, wäre im erfolgreichen Kinofilmjahr besser geeignet, das Gesicht der diesjährigen Kampagne zu sein. Der kleine Wirbelwind sorgt im neuen Weihnachtsspot mit viel Herz und Humor für Aufruhr im festlich geschmückten Wohnzimmer und erinnert daran, dass Weihnachten vor allem eines ist: wunderbar unperfekt.
Ein weiteres Highlight ist der Kinostart von „Zoomania 2“ am 26. November 2025, der Judy Hopps und Nick Wilde zurück auf die große Leinwand bringt. Ergänzt wird die Saison durch zahlreiche festliche Produktneuheiten aus den Welten von Disney, Pixar, MARVEL und Star Wars™, die das Schenken zum Erlebnis machen.
Der neue Disney Consumer Products Weihnachtsspot: Stitch wirbelt durch die Feiertage
Kaum eine Figur verkörpert dieses Jahr so viel Herz, Humor und Chaos wie Stitch. Nach seinem erfolgreichen Comeback im diesjährigen Live-Action-Film „Lilo & Stitch“ begeistert der kleine Außerirdische nun auch im Disney Weihnachts-Produktspot und erobert dabei einmal mehr die Herzen seiner Fans. Mit kindlicher Neugier und grenzenloser Energie schleicht er sich ins festlich geschmückte Wohnzimmer und richtet in bester Stitch Manier ein komplettes Durcheinander an. Zwischen flatternden Schleifen, umgestoßener Dekoration und neugierigen Blicken entdeckt Stitch die neuesten Geschenkideen, die in diesem Jahr sicher ganz oben auf den Wunschlisten kleiner und großer Fans stehen werden. Mit seiner typischen Mischung aus Energie und Charme wird Stitch so zum Gesicht der „Fantastischen Festtage“.
Fantastische Geschenkideen mit Disney
Passend zur Kampagne präsentiert Disney gemeinsam mit starken Lizenzpartnern eine besondere Auswahl an Geschenkideen, die kleine und große Herzen höherschlagen lässt. Das LEGO® Stitch Bauset mit beweglichem Kopf und Ohren bringt Hawaii-Feeling ins Wohnzimmer und begeistert Kinder wie Sammler gleichermaßen. Inspiriert von „Vaiana 2“ lädt die schwimmende Vaiana Modepuppe von Mattel mit Farbwechseleffekt zu spannenden Meeresabenteuern ein. Im „Iron Man und seine fantastischen Freunde“ Quartier Spielset von Hasbro erleben Kinder actionreiche Missionen mit über 40 Sounds, aufsetzbarer Maske und jeder Menge Superhelden-Power. Das interaktive Sven Pflegeset von JAKKS Pacific enthält alles, um den kleinen Rentierfreund aus „Die Eiskönigin“ zu versorgen. Mit über 20 Reaktionen zeigt Sven, wie sehr er Zuwendung genießt. Das Disney/Pixar „Cars“ Radiator Springs Rennen & Retten Spielset von Mattel sorgt mit Lightning McQueen und seinen Freunden für fantasievollen Rennspaß, während die Minnie Maus Fashion Figur von Just Play mit Outfits, Accessoires und Tragekoffer kreative Styling-Möglichkeiten eröffnet.
Diese und weitere Geschenkideen sind ab sofort im Handel und unter disneystore.de erhältlich.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
