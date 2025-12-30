Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 31.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Wenn die Häuser im Lichterglanz erstrahlen, Wunschzettel geschrieben werden und zwischen Plätzchenduft, Geschenkpapier und Weihnachtsliedern der ganz normale Festtagstrubel beginnt, ist eines klar: Es ist wieder diese besondere Zeit im Jahr. Genau dieses Gefühl feiert Disney in diesem Jahr unter dem Motto „Fantastische Festtage“, einer liebevollen Hommage an das echte Leben zwischen Festtagsfreude und Familienchaos. Und wer, wenn nicht der liebenswerte Stitch, wäre im erfolgreichen Kinofilmjahr besser geeignet, das Gesicht der diesjährigen Kampagne zu sein. Der kleine Wirbelwind sorgt im neuen Weihnachtsspot mit viel Herz und Humor für Aufruhr im festlich geschmückten Wohnzimmer und erinnert daran, dass Weihnachten vor allem eines ist: wunderbar unperfekt.

Ein weiteres Highlight ist der Kinostart von „Zoomania 2“ am 26. November 2025, der Judy Hopps und Nick Wilde zurück auf die große Leinwand bringt. Ergänzt wird die Saison durch zahlreiche festliche Produktneuheiten aus den Welten von Disney, Pixar, MARVEL und Star Wars™, die das Schenken zum Erlebnis machen.

Der neue Disney Consumer Products Weihnachtsspot: Stitch wirbelt durch die Feiertage

Kaum eine Figur verkörpert dieses Jahr so viel Herz, Humor und Chaos wie Stitch. Nach seinem erfolgreichen Comeback im diesjährigen Live-Action-Film „Lilo & Stitch“ begeistert der kleine Außerirdische nun auch im Disney Weihnachts-Produktspot und erobert dabei einmal mehr die Herzen seiner Fans. Mit kindlicher Neugier und grenzenloser Energie schleicht er sich ins festlich geschmückte Wohnzimmer und richtet in bester Stitch Manier ein komplettes Durcheinander an. Zwischen flatternden Schleifen, umgestoßener Dekoration und neugierigen Blicken entdeckt Stitch die neuesten Geschenkideen, die in diesem Jahr sicher ganz oben auf den Wunschlisten kleiner und großer Fans stehen werden. Mit seiner typischen Mischung aus Energie und Charme wird Stitch so zum Gesicht der „Fantastischen Festtage“.

Fantastische Geschenkideen mit Disney

Passend zur Kampagne präsentiert Disney gemeinsam mit starken Lizenzpartnern eine besondere Auswahl an Geschenkideen, die kleine und große Herzen höherschlagen lässt. Das LEGO® Stitch Bauset mit beweglichem Kopf und Ohren bringt Hawaii-Feeling ins Wohnzimmer und begeistert Kinder wie Sammler gleichermaßen. Inspiriert von „Vaiana 2“ lädt die schwimmende Vaiana Modepuppe von Mattel mit Farbwechseleffekt zu spannenden Meeresabenteuern ein. Im „Iron Man und seine fantastischen Freunde“ Quartier Spielset von Hasbro erleben Kinder actionreiche Missionen mit über 40 Sounds, aufsetzbarer Maske und jeder Menge Superhelden-Power. Das interaktive Sven Pflegeset von JAKKS Pacific enthält alles, um den kleinen Rentierfreund aus „Die Eiskönigin“ zu versorgen. Mit über 20 Reaktionen zeigt Sven, wie sehr er Zuwendung genießt. Das Disney/Pixar „Cars“ Radiator Springs Rennen & Retten Spielset von Mattel sorgt mit Lightning McQueen und seinen Freunden für fantasievollen Rennspaß, während die Minnie Maus Fashion Figur von Just Play mit Outfits, Accessoires und Tragekoffer kreative Styling-Möglichkeiten eröffnet.

Diese und weitere Geschenkideen sind ab sofort im Handel und unter disneystore.de erhältlich.