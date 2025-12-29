Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 30.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x mophie powerstation plus mini Limited Edition Red Bull Racing
- 1x mophie powerstation plus mini Limited Edition Max Verstappen
- 1x mophie powerstation Limited Edition Red Bull Racing
mophie und Red Bull Racing
Als offizieller Partner des Formel-1-Weltmeisterteams Oracle Red Bull Racing ist auch mophie mit dabei in der Formel 1 und in Spielberg – und präsentiert eine exklusive Sonderedition ausgewählter Powerstations im markanten Racing-Design.
Mit den leistungsstarken Powerstations von mophie verpassen Fans kein Rennen mehr – auch nicht unterwegs. Die mobilen Energielösungen versorgen Smartphones und andere Geräte zuverlässig mit ausreichend Strom, sodass das Formel-1-Erlebnis überall und jederzeit live gestreamt werden kann.
Im Rahmen seiner Partnerschaft mit Oracle Red Bull Racing stattet mophie® auch das Racing-Team selbst mit Powerstations aus. „Wir freuen uns, dass wir mophie® in unserem Team haben und damit unsere Mitarbeiter mit tragbaren Energielösungen versorgen können. Diese helfen uns dabei, in Verbindung zu bleiben und vorbereitet zu sein – gleich, ob wir uns auf der Strecke oder auf Reisen zwischen den Rennen befinden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit verfolgen wir ein gemeinsames Ziel, das über den einfachen Austausch von Produkten hinausgeht. Unser Ziel ist es, unsere Leistungsfähigkeit gezielt zu stärken, um gemeinsam bestmögliche Ergebnisse zu erzielen“, so Christian Horner, Teamchef von Oracle Red Bull Racing.
Alle Powerstations bestehen aus robustem Aluminium und sind teilweise mit stoßabsorbierendem Silikon ergänzt. Neben ihrer Leistungsstärke überzeugen sie auch mit ihrem limitierten Oracle-Red-Bull-Racing-Design, das von den Lieblingsstrecken des Teams inspiriert ist. Damit sind die Powerstations ein absolutes Must-have für jeden Sammler.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 30.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
