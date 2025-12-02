Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 3.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück im Hotel harry’s home Graz – Smart City
harry’s home Graz – Smart City
Willkommen in deinem gemütlichen Rückzugsort mitten im lebendigen Grazer Stadtzentrum! Unsere Hotelzimmer sind weit mehr als nur ein Platz zum Schlafen: Mit warmen Parkettböden, moderner Einrichtung und großzügigen Kleiderschränken schaffen wir ein Ambiente, in dem du dich vom ersten Moment an wohlfühlen kannst. Dank durchdachter Details – von den angenehm weiten Raumdimensionen bis zur hervorragenden Schallisolierung – genießt du hier Komfort und Ruhe gleichermaßen. Einige Zimmer verfügen sogar über Balkone, auf denen du entspannt den Ausblick über die Stadt genießen kannst.
Das harry’s home Graz-Smart City liegt in einem modernen, inspirierenden Stadtteil, der für seine innovative Architektur und kreative Atmosphäre bekannt ist. Direkt neben der Helmut-List-Halle und dem Science Tower bist du perfekt platziert, um das historische wie auch das zukunftsorientierte Graz zu entdecken. Die charmante Altstadt, UNESCO-Weltkulturerbe, erreichst du ganz unkompliziert in nur 12 Minuten mit der Straßenbahn. Dort warten Highlights wie der berühmte Uhrturm, das Kunsthaus Graz und die Murinsel auf dich. Auch rund um das Hotel findest du eine spannende Mischung aus urbanen Grünflächen und zukunftsweisenden Forschungseinrichtungen – ideal für alle, die Erholung, Inspiration oder Business miteinander verbinden möchten.
Was harry’s home so besonders macht
harry’s home steht für Flexibilität, Gemütlichkeit und echte Gastfreundschaft. Bei uns entscheidest du, wie dein Aufenthalt aussehen soll: vom modularen Zimmerkonzept über praktische Küchenoptionen bis hin zu individuell zubuchbaren Services. Ob Kurztrip oder Langzeitaufenthalt – wir bieten dir ein Zuhause-Gefühl, das sich an deine Bedürfnisse anpasst. Unser Team sorgt mit Herzlichkeit und einem offenen Ohr für deine Wünsche dafür, dass du dich bei uns jederzeit willkommen und bestens aufgehoben fühlst. Hier bist du nicht einfach Gast – hier bist du zuhause.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 3.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
