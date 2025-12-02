Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 3.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück im Hotel harry’s home Graz – Smart City

harry’s home Graz – Smart City

Willkommen in deinem gemütlichen Rückzugsort mitten im lebendigen Grazer Stadtzentrum! Unsere Hotelzimmer sind weit mehr als nur ein Platz zum Schlafen: Mit warmen Parkettböden, moderner Einrichtung und großzügigen Kleiderschränken schaffen wir ein Ambiente, in dem du dich vom ersten Moment an wohlfühlen kannst. Dank durchdachter Details – von den angenehm weiten Raumdimensionen bis zur hervorragenden Schallisolierung – genießt du hier Komfort und Ruhe gleichermaßen. Einige Zimmer verfügen sogar über Balkone, auf denen du entspannt den Ausblick über die Stadt genießen kannst.

Das harry’s home Graz-Smart City liegt in einem modernen, inspirierenden Stadtteil, der für seine innovative Architektur und kreative Atmosphäre bekannt ist. Direkt neben der Helmut-List-Halle und dem Science Tower bist du perfekt platziert, um das historische wie auch das zukunftsorientierte Graz zu entdecken. Die charmante Altstadt, UNESCO-Weltkulturerbe, erreichst du ganz unkompliziert in nur 12 Minuten mit der Straßenbahn. Dort warten Highlights wie der berühmte Uhrturm, das Kunsthaus Graz und die Murinsel auf dich. Auch rund um das Hotel findest du eine spannende Mischung aus urbanen Grünflächen und zukunftsweisenden Forschungseinrichtungen – ideal für alle, die Erholung, Inspiration oder Business miteinander verbinden möchten.

Was harry’s home so besonders macht

harry’s home steht für Flexibilität, Gemütlichkeit und echte Gastfreundschaft. Bei uns entscheidest du, wie dein Aufenthalt aussehen soll: vom modularen Zimmerkonzept über praktische Küchenoptionen bis hin zu individuell zubuchbaren Services. Ob Kurztrip oder Langzeitaufenthalt – wir bieten dir ein Zuhause-Gefühl, das sich an deine Bedürfnisse anpasst. Unser Team sorgt mit Herzlichkeit und einem offenen Ohr für deine Wünsche dafür, dass du dich bei uns jederzeit willkommen und bestens aufgehoben fühlst. Hier bist du nicht einfach Gast – hier bist du zuhause.