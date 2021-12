Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 3.12.2021

Spielt Nara, eine meisterhafte Pilotin, die sich ihrer bewegten Vergangenheit stellen muss, und Forsaken, ihr intelligentes Schiff. Ihre Quest der Erlösung führt sie quer durch die Galaxie und über die Grenzen der Realität hinaus, während sie um jeden Preis versuchen, den Widerstand gegen die Mächte des Zirkels und ihren Anführer, den Großen Propheten, zu vereinen. Begebt euch in ein dunkles neues Universum voller Mysterien und Konflikte. Entdeckt epische Schauplätze, von gewaltigen Raumstationen bis hin zu fremden Dimensionen jenseits unserer Vorstellungskraft. Stürzt euch in packende Raumschlachten zwischen kosmischen Panoramen und kristallinen Korridoren. Chorus ist die perfekte Mischung aus epochaler Weltraumerkundung und hautnaher, rasanter Action. Erhaltet mächtige, einzigartige Waffen und Kampfupgrades. Meistert die einzigartige Driftmechanik eures Schiffs und seine tödlichen Geisteskräfte, wie übersinnliche Wahrnehmung, Teleportation und Telekinese, um gewaltige Horden von Feinden zu überwinden und gigantische Schlachtschiffe zu vernichten. Kombiniert eure Kräfte und werdet zur ultimativen lebendigen Waffe.

Der 3. Dezember ist etwas ganz besonderes, denn heute erschein Chorus und ist sofort in unserem Adventkalender am Start.Begleitet Nara – einst die tödlichste Kriegerin des Zirkels, nun ihr erbittertster Feind – auf ihrer Quest, um den düsteren Kult zu zerstören, der sie erschaffen hat. Schaltet verheerende Waffen und Geisteskräfte frei in dieser wahren Weiterentwicklung des Space-Shooter-Genres. Erkundet uralte Tempel, stürzt euch in packende Raumschlachten und ergründet gemeinsam mit Forsaken, eurem intelligenten Raumjäger, die Grenzen unserer Realität.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 3.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!