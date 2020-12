Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 3.12.2020

Das Spielprinzip: Ihr bekommt Fragen gestellt wie: “Was ist eigentlich die Flüssigkeit in Lavalampen?” Es gibt keine Regeln und keine “korrekten” Antworten. Ihr sagt einfach, was auch immer euch einfällt. Eure Antwort steht dann in Konkurrenz mit der einer MitspielerIn und dann gibt es ein Voting der gesamten Runde, welche Antwort besser war. Hier ist Kreativität gefragt und das einfache Spielprinzip ist überraschend lustig und vielseitig. Die Antworten gebt ihr z.B. über euer Smartphone ein. Wird der Bildschirm geteilt, kann auch in diesen Zeiten noch digital dieses Partyspiel gespielt werden.

Das „Sag egal was-“Partyspiel wird international und erscheint für Konsolen am 3. Dezember! Alle die witzigen Inhalte von Quiplash 2, jetzt auf Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch. Das Spiel erscheint mit 100 neuen Eingabeaufforderungen in jeder Sprache.

Jackbox Party Pack 7 ( je einmal PS4, Xbox One und Switch)

3 x Quiplash 2 InterLASHional (je einmal PS4, Xbox One und Switch)

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 3.12.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!