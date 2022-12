Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 29.12.2022

Der HeeHee -Sprachknopf von Alecto Baby lässt das eigene Kuscheltier plötzlich sprechen. Alecto Baby stellt mit dem interaktiven Button HeeHee ein völlig neues Produkt für Kinder vor, das jedes Kuscheltier zum interaktiven Freund mit vielen kommunikativen Fähigkeiten macht. Der praktische Anstecker mit Chat-Schaltfläche und Bluetooth-Verbindung ist klein, benötigt wenig Energie und bietet zugleich viele spannende Features. So können Eltern auf den dem Button beispielsweise Textnachrichten sprechen, eigens aufgenommene Lieder und Geschichte abspielen, Geräusche erkennen und vieles mehr. Über die eigens entwickelte App können die Eltern auch direkt mit dem Kind kommunizieren. Nachhaltig ist das Ganze auch noch: Der Knopf (abgesehen von der Elektronik) und auch die Verpackung bestehen zu 100% aus nachhaltigen Materialien.

Da es sich bei dem Alecto SMARTBABY10 um eine WLAN-Kamera handelt, ist es einfach, sie mit dem eigenen Smartphone (oder Tablets) zu verbinden. Ideal für zu Hause und unterwegs. Und zwar in der Qualität, die ihr gewohnt sind. Im Gegensatz zu Babyphones mit Kamera gibt es hier nicht nur einen Bildschirm. Jeder mit der App und den richtigen Rechten kann diese WLAN-Babykamera nutzen. Das WLAN-Babyphone ist optimal gesichert, sodass wirklich nur die richtigen Personen das Baby sehen können.

Zusätzlich verfügt der Radiowecker über einen 3,5 mm AUX-Eingang, einen USB-Anschluss sowie einen Mikro SD-Kartenleser. Somit können im 2 x 5 Watt-Stereosound Musiktitel in allerlei Formaten aus unterschiedlichen Quellen abgespielt werden. Das sehr robuste und zugleich elegante Gehäuse besteht komplett aus Metall und verleiht dem CR-650 eine sehr wertige Optik. Auch deshalb eignet sich der Radiowecker durchaus auch als Alleskönner für Wohnzimmer, Büro und Küche und natürlich das Schlafzimmer.

Das zwei Zoll große und sehr klare LCD- & Dot-Matrix-Display macht die Einstellung sehr einfach und kann in vier Stufen gedimmt werden. Ausgestattet mit einem Sleeptimer und zwei Weckzeiten bietet der CR-650 alle wichtigen Funktionen und verfügt dazu noch über ein spezielles Feature: Auf der Oberfläche des Radioweckers kann das Smartphone kabellos geladen werden (QI Charging). Da bei vielen Menschen der Griff morgens direkt zum Smartphone geht eine sicher spannende Sache.

Der neue Radiowecker von Lenco empfängt neben den analogen FM-Sendern (PLL FM Tuner) auch Programme, die über DAB+ ausgestrahlt werden. Insgesamt können hier 20 UKW- und Digitalsender gespeichert werden. Dazu gibt es fünf direkte Stationsspeichertasten für die Lieblingssender. Dank Bluetooth (5.0) kann das Gerät aber auch zum Abspielen von Liedern genutzt werden, die beispielsweise via Smartphone übertragen werden. Alternativ können zum entspannten Aufwachen auch Naturgeräusche abgespielt werden.

