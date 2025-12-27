Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 28.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x Switchbot Lock Ultra & Keypad Vision Combo
- 2x Switchbot TRV & Home Climate Panel Combo
Switchbot Lock Ultra & Keypad Vision Combo
SwitchBot Lock Ultra Vision Combo revolutioniert die Haussicherheit als das weltweit erste nachrüstbare smarte Türschloss mit 3D-Gesichtserkennung. Mit 30.000 Infrarot-Punkten ermöglicht es eine präzise Authentifizierung in weniger als einer Sekunde, mit Verschlüsselung auf Bankniveau und einer Fehlererkennungsrate von unter 0,0001 %. Das Schloss unterstützt 18 Entriegelungsmethoden – darunter Gesichtserkennung, Auto-Unlock und NFC – und ist mit 99,9 % aller Türschlösser kompatibel, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist. Dank FastUnlock erfolgt der Zugriff besonders schnell, während der Motor um 122,2 % schneller arbeitet und mit nur 20 dB nahezu geräuschlos ist. Ein 3-stufiges Akkusystem sorgt für eine Laufzeit von bis zu 9 Monaten, inklusive Notstromoption. Durch den Switchbot Hub und Matter könnt ihr die Geräte sehr einfach verknüpfen und außerdem diese auch in euer Smarthome integrieren.
Switchbot TRV & Home Climate Panel Combo
Für maximale Energie- und Kosteneinsparungen passt ihr die Heizzeiten einfach individuell an euren Tagesablauf an. Das System schaltet sich automatisch ab, wenn ihr zur Arbeit geht, heizt euer Zuhause vor eurer Rückkehr vor und sorgt pünktlich zum Schlafengehen für eine angenehme Temperatur. So heizt ihr nur die Räume, die ihr wirklich braucht und wann ihr sie braucht – das sorgt für optimalen Komfort, maximale Effizienz und spart euch jährlich bis zu 30 % eurer Heizkosten.
Dank der App-Steuerung passt ihr die Temperatur in eurem Zuhause jederzeit und überall an, auch von unterwegs. Nutzt kostenlose Funktionen wie Geofencing, intelligente Zeitplanung, Temperaturüberwachung und die Fensterstatuserkennung, um noch mehr Energie zu sparen. Für den optimalen Schutz eures Heizsystems sind eine automatische Entkalkung und Frostschutz direkt integriert. Die schnelle und einfache Installation erfordert weder Spezialwerkzeuge noch Modifikationen. Befestigt den Thermostat einfach mit der Metallmutter an eurem Heizkörper und folgt der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App, um ihn zu koppeln. Damit ihr keine separaten Käufe tätigen müsst, sind standardmäßig 6 Adapter (Danfoss RA, RAV, RAVL, M28x1,5, Giacomini und Caleffi) im Lieferumfang enthalten, die auf die meisten Heizkörper am Markt passen.
Eine intelligente Multi-Room-Verknüpfung unterstützt euch bei der unabhängigen Steuerung mehrerer Ventile. Heizt das Kinderzimmer vor, bevor die Kids nach Hause kommen, haltet es für die Nachtschwärmer unter euch länger warm oder lasst Abstellräume kühl, um keine Energie zu verschwenden. So genießt jedes Familienmitglied seine ganz persönliche Wohlfühltemperatur. Mit bis zu 10 Monaten Akkulaufzeit reicht ein einziger Batteriesatz für eine komplette Heizsaison. Damit ihr rechtzeitig vorbereitet seid, bekommt ihr bei niedrigem Batteriestand eine Warnmeldung. Über das übersichtliche Digitaldisplay könnt ihr die Temperatur, den Ladezustand und den Betriebsstatus jederzeit auf einen Blick ablesen.
Die Geräte sind perfekt kombinierbar mit dem Home Climate Panel, sodass ihr weder Telefon noch Sprachbefehle benötigt. Jeder bei euch zu Hause kann die Heizung per Knopfdruck steuern. Synchronisiert mehrere Ventile für Komfort im ganzen Haus oder koppelt verschiedene Bedienfelder für die unabhängige Steuerung mehrerer Zonen – so bleibt jeder eurer Räume auf der perfekten Temperatur.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 28.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
