Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 28.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Switchbot Lock Ultra & Keypad Vision Combo

2x Switchbot TRV & Home Climate Panel Combo

Switchbot Lock Ultra & Keypad Vision Combo

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo revolutioniert die Haussicherheit als das weltweit erste nachrüstbare smarte Türschloss mit 3D-Gesichtserkennung. Mit 30.000 Infrarot-Punkten ermöglicht es eine präzise Authentifizierung in weniger als einer Sekunde, mit Verschlüsselung auf Bankniveau und einer Fehlererkennungsrate von unter 0,0001 %. Das Schloss unterstützt 18 Entriegelungsmethoden – darunter Gesichtserkennung, Auto-Unlock und NFC – und ist mit 99,9 % aller Türschlösser kompatibel, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist. Dank FastUnlock erfolgt der Zugriff besonders schnell, während der Motor um 122,2 % schneller arbeitet und mit nur 20 dB nahezu geräuschlos ist. Ein 3-stufiges Akkusystem sorgt für eine Laufzeit von bis zu 9 Monaten, inklusive Notstromoption. Durch den Switchbot Hub und Matter könnt ihr die Geräte sehr einfach verknüpfen und außerdem diese auch in euer Smarthome integrieren.

Switchbot TRV & Home Climate Panel Combo