Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 27.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Verbatim Tragbarer Touchscreen-Monitor 13,3″ (inklusive Powerbank mit kabelloser Stromversorgung)

Verbatim Tragbarer Touchscreen-Monitor 13,3″

Genießt kristallklare Bilder mit WUXGA oder Wide Ultra Extended Graphics Array (1920 x 1200) Auflösung. Dank des Seitenverhältnisses von 16:10 bietet der Monitor zusätzlichen vertikalen Bildschirmraum an. Das eignet sich perfekt für die Anzeige von Dokumenten, das Surfen im Internet oder Multitasking ohne ständiges Scrollen. In Kombination mit 16,7 Millionen Farben und HDR-Unterstützung liefert das Display lebendige, naturgetreue Bilder. Die In-Plane Switching (IPS)-Technologie sorgt für gleichbleibende Helligkeit und Farbgenauigkeit aus großen Betrachtungswinkeln und ist damit ideal für alles, von der kreativen Arbeit bis zur Unterhaltung unterwegs.

Der Monitor ist mit seinem leichten und dennoch robusten Aluminiumgehäuse wie geschaffen für den mobilen Einsatz. Der integrierte Lautsprecher bietet Audio, ohne dass zusätzliche Geräte benötigt werden, während das Multitouch-Display eine flüssige, intuitive Oberfläche für Navigation, Kreativität oder Produktivität bietet. Egal, ob ihr auf Reisen seid, aus der Ferne arbeitet oder unterwegs spielt, dieser Monitor kombiniert Leistung mit Mobilität in einem schlanken, modernen Design.

Der reaktionsschnelle und intuitive Touchscreen mit 10-Punkt-Touch-Funktionalität unterstützt Wisch-, Scroll-, Zieh- und Aufziehgesten, damit ihr eure Aufgaben effizient erledigen könnt. Es ist die ideale Lösung, um die Beschränkung auf einen Bildschirm außerhalb des Büros zu überwinden und euer visuelles Erlebnis jederzeit und überall zu erweitern.

Keine Steckdose? Kein Problem! Dieser Monitor wird mit einer 5000-mAh-Powerbank geliefert, die magnetisch an der Rückseite befestigt wird und unterwegs eine stabile kabellose Stromversorgung bietet. Sie ist ideal für die Verwendung mit Smartphones oder Spielekonsolen über USB-C, die oft nicht genug Strom liefern können. Und wenn ihr den Monitor über HDMI anschließt – hier wird kein Strom übertragen – sorgt die Powerbank für einen reibungslosen Betrieb. Egal, ob ihr aus der Ferne arbeitet oder mit leichtem Gepäck reist, ihr seid immer einsatzbereit.