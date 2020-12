Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 26.12.2020

Shadows: Awakening ist das neue Abenteuer in der Heretic Kingdoms-Reihe. Nachdem die Mitglieder des geheimen Rates, der auch als Penta Nera bekannt ist, ermordet wurden, werden ihre Seelen von einer Meute Devourer verschlungen – bösartige Dämonen, die die Fähigkeit besitzen, die Erinnerungen und die Persönlichkeit der verzehrten Seelen zu absorbieren, um diese dann als ihre Marionetten erneut zu materialisieren. Nach ihrer Rückkehr ins Reich der Lebenden hinterlassen die dämonischen Penta Nera auf ihrer immerwährenden Suche nach Macht und Unsterblichkeit nichts als Tod und Zerstörung. Shadows: Awakening ist ein einzigartiges, isometrisches Singleplayer-RPG mit taktischen Echtzeitkämpfen. Sie übernehmen die Kontrolle des Devourers – einem aus der Schattenwelt herbeigerufenen Dämonen, um die Seelen längst verstorbener Helden zu verschlingen. Begebt euch auf eine abenteuerliche Reise mit herausforderndem Gameplay, einer fesselnden Geschichte und umwerfender Grafik. Fallt über die Seelen der Helden her und nutzt deren Macht und Fähigkeiten zu eurem Vorteil. Doch wo Macht ist, ist auch Gefahr: Wer behält die Oberhand… der Dämon oder die Seelen, die er in sich vereint? Rettet die Welt vor dem Untergang oder stürzt sie ins totale Chaos – es liegt allein an euch!

