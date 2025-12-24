Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 25.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Let’s Sing 2026 für Nintendo Switch (kompatibel mit Switch 2) + zwei Mikrofone

1x Let’s Sing 2026 für PS5 + zwei Mikrofone

1x Let’s Sing 2026 für Xbox Series + zwei Mikrofone

Let’s Sing 2026

Die weltweite Karaoke-Party kehrt zurück mit Let’s Sing 2026, deinem ultimativen Ticket für spaßige Abende und unvergessliche Auftritte. Mit dabei sind 35 neue Hits und mehr als 180 weitere im VIP PASS.

Neu bei Sing-Spielen? Kein Problem! „The Tube“ hilft jedem, die richtigen Töne zu treffen und Punkte zu sammeln. Spaßig, freundlich, ideal für Anfänger und trotzdem eine Herausforderung für erfahrene Sänger.Ihr könnt euch außerdem euren ganz eigenen Sing Avatar zusammenstellen und mit bis zu vier Spieler:innen drauf los singen. Wählt außerdem eure Lieblingssongs und erstellt eure eigene Playlist. Spielt im Klassik-Modus oder im Duett-Modus. Eure Party, eure Regeln!