Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 25.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x Let’s Sing 2026 für Nintendo Switch (kompatibel mit Switch 2) + zwei Mikrofone
- 1x Let’s Sing 2026 für PS5 + zwei Mikrofone
- 1x Let’s Sing 2026 für Xbox Series + zwei Mikrofone
Let’s Sing 2026
Die weltweite Karaoke-Party kehrt zurück mit Let’s Sing 2026, deinem ultimativen Ticket für spaßige Abende und unvergessliche Auftritte. Mit dabei sind 35 neue Hits und mehr als 180 weitere im VIP PASS.
Neu bei Sing-Spielen? Kein Problem! „The Tube“ hilft jedem, die richtigen Töne zu treffen und Punkte zu sammeln. Spaßig, freundlich, ideal für Anfänger und trotzdem eine Herausforderung für erfahrene Sänger.Ihr könnt euch außerdem euren ganz eigenen Sing Avatar zusammenstellen und mit bis zu vier Spieler:innen drauf los singen. Wählt außerdem eure Lieblingssongs und erstellt eure eigene Playlist. Spielt im Klassik-Modus oder im Duett-Modus. Eure Party, eure Regeln!
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 25.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!