Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 25.12.2021

Der Thunderbolt 4 Downstream-Eingang unterstützt kristallklare Datenübertragung auf einen einzelnen Bildschirm mit bis zu 8K und 30Hz und auf zwei Bildschirme mit bis zu 4K und 60Hz (MacBook Air/Pro 2020 Versionen mit einem M1 Chip unterstützen lediglich Übertragung auf einen einzelnen Bildschirm.). Gönnt euch mit drei Thunderbolt 4 Downstream-Eingängen blitzschnelle Datenübertragung mit bis zu 40 Gbps – mehr als genug Geschwindigkeit, um 20GB in knapp 10 Sekunden zu übertragen! Das bekommt ihr als kompaktes Gesamtpaket: Einen PowerExpand 5-in-1 Thunderbolt 4 Mini Dock Adapter, ein 100W Netzteil, ein 120cm langes Ladekabel, ein 70cm langes Thunderbolt 4 Kabel, eine Bedienungsanleitung und dazu 18 Monate Herstellergarantie.

Das Mini Dock ist ausgestattet mit einem 85W Thunderbolt 4 Upstream-Eingang (Laptop-Anschluss), drei Thunderbolt 4 Downstream-Eingängen und einem USB-A-Eingang. Verbindet euren USB-C Laptop per Thunderbolt 4 Upstream-Port und genieße Ladegeschwindigkeiten mit bis zu 85W, die für eine enorm schnelle Ladeleistung stehen. Die drei weiteren Thunderbolt 4 Ports unterstützen Ladegeschwindigkeiten mit bis zu 15W.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 25.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!