Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 24.12.2025 – HAUPTPREIS

1x Xiaomi POCO F8 Pro

Das POCO F8 Pro übernimmt zentrale Stärken des Ultra, zielt aber als Allround-Flaggschiff stärker auf ein ausgewogenes Alltagspaket ab. Auch hier gibt es das Hyper-RGB-Display mit 2K-ähnlicher Klarheit und geringerem Verbrauch, Sound by Bose, Xiaomi HyperOS 3, eSIM-Support und Xiaomi Astral Communication inklusive Xiaomi Surge T1+ Tuner und Offline Communication. Optisch setzt sich das Gerät mit der ersten einteiligen, CNC-gefrästen Glasrückseite von POCO ab, die eine dezente Kameraverzierung, einen kombinierten Glanz-Matt-Effekt und einen Metallrahmen mit Mikro-Kurve für besseren Grip kombiniert.

Mit seinem 6,59-Zoll-Panel im Goldenen Schnitt und einem Gewicht von 199 Gramm balanciert das POCO F8 Pro Handlichkeit und immersives Seherlebnis aus und bringt gleichzeitig IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz mit. Im Inneren arbeitet die Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, unterstützt von Wild-Boost-Optimierung zur Vorhersage anspruchsvoller Szenen und zur Vermeidung von Frame-Drops, kombiniert mit einem 6210-mAh-Akku und 100-W-HyperCharge für über 16 Stunden Dauerbetrieb und schnelles Aufladen. Die neue dreischichtige 3D-IceLoop-Kühlung erhöht die Wärmekapazität deutlich, während das Kamera-Setup aus 50-MP-Hauptkamera mit Light Fusion 800-Sensor und einer 50-MP-Tele-Kamera mit 2,5-fachem optischem und 5-fachem verlustfreiem Zoom inklusive Tele-Bewegungserfassung auf vielseitige Alltagsfotografie und kreative Filter setzt.