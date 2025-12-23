Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 24.12.2025 – HAUPTPREIS
Heute geht es um den Hauptpreis in unserem Adventkalender-Gewinnspiel. Ihr habt dafür bis zum 31. Zeit teilzunehmen und genau so lang machen wir weiter mit täglichen weiteren Verlosungen. Wir bedanken uns schon jetzt bei unseren Partner:innen und allen Leuten, die so fleißig mitgemacht haben. Euch allen fröhliche Weihnachten.
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x Xiaomi POCO F8 Pro
POCO F8 Pro
Das POCO F8 Pro übernimmt zentrale Stärken des Ultra, zielt aber als Allround-Flaggschiff stärker auf ein ausgewogenes Alltagspaket ab. Auch hier gibt es das Hyper-RGB-Display mit 2K-ähnlicher Klarheit und geringerem Verbrauch, Sound by Bose, Xiaomi HyperOS 3, eSIM-Support und Xiaomi Astral Communication inklusive Xiaomi Surge T1+ Tuner und Offline Communication. Optisch setzt sich das Gerät mit der ersten einteiligen, CNC-gefrästen Glasrückseite von POCO ab, die eine dezente Kameraverzierung, einen kombinierten Glanz-Matt-Effekt und einen Metallrahmen mit Mikro-Kurve für besseren Grip kombiniert.
Mit seinem 6,59-Zoll-Panel im Goldenen Schnitt und einem Gewicht von 199 Gramm balanciert das POCO F8 Pro Handlichkeit und immersives Seherlebnis aus und bringt gleichzeitig IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz mit. Im Inneren arbeitet die Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, unterstützt von Wild-Boost-Optimierung zur Vorhersage anspruchsvoller Szenen und zur Vermeidung von Frame-Drops, kombiniert mit einem 6210-mAh-Akku und 100-W-HyperCharge für über 16 Stunden Dauerbetrieb und schnelles Aufladen. Die neue dreischichtige 3D-IceLoop-Kühlung erhöht die Wärmekapazität deutlich, während das Kamera-Setup aus 50-MP-Hauptkamera mit Light Fusion 800-Sensor und einer 50-MP-Tele-Kamera mit 2,5-fachem optischem und 5-fachem verlustfreiem Zoom inklusive Tele-Bewegungserfassung auf vielseitige Alltagsfotografie und kreative Filter setzt.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Merry Chrismas , die Specs vom Poco F8 Pro sind phänomenal
Ich wünsche allen hier ein schönes Weihnachtsfest bzw einfach schöne Feiertage!