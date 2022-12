Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 24.12.2022 – Hauptpreis

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Google Nest Komplett-Set Sicherheit + Installationsservice – darin enthalten sind: 1x Google Nest Doorbell (mit Akku) – WLAN Türklingel mit Kamera 1x Google Nest Cam (mit Akku) – Sicherheitskamera außen 1x Google Nest Hub (2. Generation) – Smart Display mit Sprachsteuerung 1x Google Nest Mini – Smarter Lautsprecher mit Sprachsteuerung (2. Gen) 3x Google Nest Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, 2. Generation 1x Installationsservice Paket L

Google Nest Komplett-Set Sicherheit + Installationsservice – darin enthalten sind:

Wir bedanken uns bei tink für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Google Nest Komplett-Set Sicherheit

Komplett-Set samt Installationsservice: Das Set von Google bietet euch den rund-um-Schutz. Mit Außenkamera, Video-Türklingel, Rauchmeldern, Google Nest Mini und Google Nest Hub seid ihr direkt bestens ausgestattet und hast jederzeit von überall den Überblick über eure Sicherheit Zuhause. Zusätzlich kommen die Installationsprofis von Helferline zu euch nach Hause und installieren sämtliche Produkte des Sets. Habt ihr dabei Fragen, könnt ihr eure natürlich direkt stellen und werdet vom Experten beraten.

Die Zentrale für euer Smart Home: Mit Nest Hub seht ihr all eure verbundenen Geräte an einem zentralen Ort. Durch Tippen oder per Sprachbefehl könnt ihr sie ganz einfach bedienen. Darüber hinaus verfügt das Gerät jetzt über ein zusätzliches Mikrofon. So hört er euch auch dann gut, wenn es zu Hause gerade mal etwas lauter zugeht.

Flexibel platzierbar dank leistungsstarken Akku: Das Besondere an Google Nest Cam (mit Akku) ist die Einsatzmöglichkeit im Innen- und Außenbereich. Sie ist gegen jegliche Witterungsbedingungen optimal geschützt und kann bestens an die Außenwand angebracht werden. Dank integriertem Akku müsst ihr nicht darauf achten, ob sich eine Steckdose in der Nähe befindet. Ihr bringt die Nest Cam einfach dort an, wo es für euch am besten passt. Mit einer Akkulaufzeit von 2 bis 7 Monaten (hängt von Faktoren wie Aktivitäten, Temperatur und Kameraeinstellungen ab) ist euer Zuhause langfristig geschützt. Als Fallschutz bei Installationen in über 2 m nutzt ihr die im Lieferumfang enthaltene Sicherheitsschlaufe.

Intelligente Paket-, Personen- und Fahrzeugerkennung: Google Nest Doorbell (mit Akku) unterscheidet zwischen Paketen, Personen und Fahrzeugen. So erhaltet ihr spezifische Benachrichtigungen und könnt besser entscheiden, ob der Besuch vor eurer Tür dringend ist oder doch noch warten kann.

Hohe Sicherheitsstandards für Deine Privatsphäre: Google achtet stets darauf, ausschließlich auf höchste Sicherheitsstandards zu setzen. So auch bei Google Nest Cam (mit Akku). Eure Videos werden sicher verschlüsselt. Über euer Google-Konto sind weitere Sicherheitsoptionen verfügbar. Über die Modi “Zuhause” und “Abwesend” könnt ihr außerdem einstellen, die Kamera auszuschalten, wenn ihr anwesend seid.

CO-Sensor: Kohlenmonoxid ist unsichtbar und lebensgefährlich. Der Google Nest Protect erkennt das geruchslose Gas und alarmiert euch direkt über die Sirene und die App.